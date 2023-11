Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, já viveu vários momentos ao lado dos pais com pouco mais de um mês de vida

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, já deu o que falar na web com pouco mais de um mês vida. Nascida em 6 de outubro, a bebê viveu vários momentos ao lado dos pais compartilhados nas redes sociais. De encontro com parentes a viagem para praia, confira as primeiras vezes de Mavie.

Em seus primeiros dias de vida, Mavie encantou a web ao aparecer com os olhos abertos pela primeira vez. No registro, compartilhado por um fã-clube de Neymar e Bruna Biancardi, a bebê surgiu olhando com atenção para quem a segurava no colo enquanto usava um body escrito 'irmã do Davi'.

Após o nascimento, a família recebeu vários parentes na maternidade para visitar Mavie. Os momentos renderam a primeira foto de DaviLucca com a irmã recém-nascida, publicada por Neymar. No clique, o pai aparece dormindo com a bebê no colo e o filho mais velho ao seu lado.

Além do momento entre os herdeiros, outro registro que deu o que falar entre os internautas foi um clique da filha de Bruna Biancardi com a afilhada da modelo, Marina, que tem apenas três meses de vida. O primeiro encontro entre as bebês ficou marcado com as duas deitadas lado a lado em um registro que deixou até a tia da recém-nascida se derretendo. “Ah, eu não aguento”, escreveu a irmã de Bruna Biancardi, Bianca, nas redes sociais.

Neste mês de novembro, Mavie completou um mês de vida e celebrou a data com sua primeira festinha. No mesversário surpresa, preparado por Hanna Carvalho, ela ganhou uma linda mesa de bolo, decorada em tons pastéis de rosa e azul, com bolinhos, pirulitos e brigadeiros personalizados com a inicial de Mavie.

