De babydoll, Gabi Martins sensualiza e manda indireta para ex: ‘Vacilão’

Após término polêmico com Lincoln Lau, Gabi Martins faz dancinha com babydoll vermelho e manda recado

Gabi Martins (26) já está curtindo a solteirice! Depois de uma noitada na balada acompanhada de uma amiga, a cantora surgiu com um babydoll vermelho na manhã desta terça-feira, 21, e fez uma dancinha nos stories. Além de chamar a atenção dos seguidores pela sensualidade, a letra da canção levantou suspeitas de uma suposta indireta para o ex-namorado, Lincoln Lau (33).

A amiga da cantora dublou uma música e fez questão de apontar para Gabi, relembrando o recente término do relacionamento: "Chora não, eu sei que o teu ex foi o maior vacilão. Mas calma, vida, que eu tenho a solução. Em vez de você ficar pensando nele, quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho", diz a canção de Zé Felipe e Safadão.

As duas embalaram no ritmo da música e rebolaram muito: “Bom diaaaaaaaaaa”, Gabi legendou animada e logo em seguida contou detalhes da última noite: “A festa ontem não dava para filmar, por isso nós sumimos”, fez suspense. Em uma brincadeira com a amiga, ela ainda revelou se já tem novos pretendentes:“Tô sossegada, não tenho nem cabeça pra isso”, desabafou após as recentes polêmicas.

Gabi Martins e amiga fazem dancinha - Reprodução/Instagram

Recentemente, a cantora revelou que descobriu uma traição alguns dias após terminar seu relacionamento de quatro meses com o gamer. Aos prantos, ela surgiu nos stories abalada e mostrou as evidências da pulada de cerca. Gabi também contou que foi alertada sobre a traição pelos próprios fãs, ao suspeitarem de uma mensagem que Lincoln teria recebido durante uma live.

