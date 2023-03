Após traição de gamer, Gabi Martins reencontra o ex, Tierry, em festa

Após término com gamer, ex-BBB Gabi Martins marca presença em mesmo evento que o ex-namorado, o cantor Tierry, em SP

Na noite de segunda-feira, 20, a ex-BBB Gabi Martins (26) esteve no mesmo local que seu ex-namorado, Tierry (33).

Usando um vestido preto aveludado, a cantora reencontrou o ex em evento que aconteceu em São Paulo. Os dois marcaram presença na comemoração de 27 anos da irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos, no entanto, os artistas não posaram juntos para fotos.

Para a ocasião, a loira optou pelo look preto decotado e detalhes em pink nas mangas. Já Tierry, apostou em blazer e calça de alfaiataria. A aparição de Gabi acontece após o polêmico fim do namoro com o gamer Lincoln Lau.

Vale lembrar que Gabi Martins e Tierry ficaram juntos por dois anos, em um relacionamento de idas e vindas. Eles terminaram de vez em fevereiro de 2022.

Confira as fotos de Gabi Martins e Tierry na festa de Rafaella:

Araujo/Ag News

Aos prantos, Gabi Martins expõe traição de Lincoln Lau: ''Decepcionada''

Gabi Martins usou as redes sociais recentemente para revelar aos seguidores que descobriu uma traição de Lincoln Lau (33), alguns dias após eles anunciarem o fim do namoro de quatro meses.

Nos Stories do Instagram a cantora e ex-BBB publicou o print de uma troca de mensagens entre o streamer e uma moça chamada Kamille Millane. Na conversa, ele a convida para ir à sua casa. "Isso foi domingo. Ele chamou a mulher pra ir na casa dele", escreveu a loira ao compartilhar a conversa na internet.

Em seguida, Gabi gravou alguns vídeos aos prantos, fazendo um desabafo sobre a situação. "Tô tentando ficar calma, entender as coisas. Mas assim, estou extremamente decepcionada, como se tivesse uma facada nas costas", começou.

"Descobri hoje a traição, até então eu não sabia, estava mais calada, não ia me expor. Mas depois disso não tem como. Na segunda-feira, ele fez uma live que era profissional e deixou vazar um áudio de uma mulher, e os fãs me alertaram sobre esse áudio. Eu cheguei a questioná-lo, ele desconversou e eu preferi acreditar nele, obviamente mentiu", lamentou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!