Daniel Alvim esclarece briga com Fabio Assunção: "Perdi o controle"

Os atores Fabio Assunção e Daniel Alvim se pronunciaram nesta segunda-feira, 18, após viralizar nas redes sociais um vídeo em que os dois aparecem brigando no meio da rua, com socos e xingamentos. Segundo divulgado pelo portal Leo Dias, eles estavam em um jantar entre amigo, em São Paulo, quando Alvim foi para cima de Assunção, que tentou revidar.

Em um vídeo publicado no Instagram, os artistas apareceram lado a lado e explicaram a briga, que aconteceu na última sexta-feira, 15. "Num determinado momento da noite a gente estava lá de fora, lá do restaurante que a gente estava, e começamos a conversar, pra variar, de política, de mundo, um monte de questões. Tivemos algum gatilho que o Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora ali eu... perdi o controle. Virou uma discussão, eu perdi o controle e pedi desculpas pra ele", revelou Daniel.

Alvim ainda contou que os dois se encontraram no dia seguinte para almoçar. "A gente veio aqui fazer esse vídeo justamente porque ficamos incomodados com o fato de, enfim, de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado e de não ser da nossa índole, da minha, da sua, do Fábio que eu sei que é meu irmão", acrescentou o famoso.

Fabio também falou sobre a discussão entre eles e o fato do ocorrido ter sido filmado. "A gente é muito irmão, a conversa foi escalonando... a gente não veio dar nenhuma satisfação na internet, é porque as pessoas filmam e aí colocam de um jeito assim que... Então a gente veio deixar claro que não é o que a gente pratica, não é o que a gente gosta, mas a gente se gosta e acho que amigo é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue, entendeu?", disse ele.

Por fim, os atores terminaram a gravação pedindo desculpas um ao outro pela briga, e também se abraçaram, mostrando que tudo já estava resolvido.

Ao compartilhar o vídeo, Assunção também deixou uma mensagem na legenda. "Procuro passar a todas as pessoas, onde quer que seja, alguma mensagem de paz. A gente tá aprendendo sempre e não acredito que as coisas se resolvam na violência. Estamos, eu e Daniel, chateados, mas sabemos quem somos. Desculpa por terem que consumir um vídeo que uma pessoa ruim filmou e vendeu pra imprensa. Deve ser ruim ganhar a vida assim. A gente vem, pede desculpas e segue melhor. Dani, te amo meu parceiro. Axé", escreveu.

