Dado Dolabella mostra os bastidores do ensaio de Wanessa Camargo

Dado Dolabella acompanha Wanessa Camargo em ensaio para novo show e mostra os bastidores nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 17h12

A aproximação de Dado Dolabella (42) e Wanessa Camargo (39) está dando o que falar! Tanto que, na noite de quinta-feira, 6, ele foi acompanhá-la durante o ensaio para o novo show dela. Nas redes sociais, ele mostrou imagens dos bastidores nos stories do Instagram e encantou os fãs, que shippam os dois juntos.

Dado e Wanessa são apontados como um novo casal do mundo dos famosos há alguns meses, mas ainda não confirmaram ou negaram os rumores. Eles são vistos juntos com frequência e, nos últimos tempos, estão trocando comentários e curtidas nas redes sociais. Por enquanto, a aproximação deles é discreta.

Nas imagens postadas nesta semana, Dado registrou quando Wanessa ensaiava com seus bailarinos em um estúdio para o seu novo show. Ela voltará aos palcos no dia 15 de outubro na casa noturna High Club, em São Paulo.

O repertório dela contará com clássicos de sua carreira, como Shine It On, Apaixonada Por Você e Amor Amor. Nos últimos tempos, ela lançou o projeto Pai & Filha com o cantor Zezé Di Camargo (60) e também gravou um single inédito com a cantora Sandy (39).

Veja as imagens que Dado Dolabella mostrou do ensaio de Wanessa Camargo:

