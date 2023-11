Dado Dolabella enche Wanessa Camargo de elogios: ‘Sorte a minha’

Dado Dolabella surpreende ao fazer declaração de amor para a namorada, Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella esbanjou romantismo ao fazer uma declaração de amor para sua namorada, a cantora Wanessa Camargo, nas redes sociais. Ele compartilhou um recado sobre o quanto admira a amada em um story no Instagram e encantou seus seguidores.

Na mensagem, ele falou sobre a personalidade dela e a alegria de trilhar a vida ao lado dela.

“Pra mim, você é sempre foi a coragem em pessoa… Poder viver seu despertar, conviver com você a cada passo, salto, queda, sentir seu tom e ritmo vindo desse coração mais lindo, puro e generoso, é muita sorte a minha. Mesmo que nem sempre me terrenos certos, os seus sempre precisos, potentes. Me inspira, me ensina e no fim me enche de orgulho poder estar ao seu lado na vida. Sou só gratidão por poder viver com você toda essa, que é só sua, velocidade, amor meu”, escreveu ele.

Wanessa Camargo nega rumores de crise

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre como anda o seu namoro com o ator Dado Dolabella após ser alvo de rumores. Nesta semana, o colunista Leo Dias chegou a afirmar que os dois teriam tido uma briga em casa e ela teria expulsado do rapaz de casa. Porém, ela afirmou que os dois estão bem.

Nos bastidores do programa Melhor da Noite, da Band, a artista contou que foi alvo de fofocas. “Estou bem, estou feliz. Eu e Dado estamos juntos, construindo a nossa história mesmo que outras pessoas não queiram. É um relacionamento e as pessoas fofocam sem saber nada”, disparou.

Pouco depois, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram trocando carinhos na cama em uma aparição nas redes sociais. Nas imagens, ela surgiu deitada abraçadinha com o amado enquanto eles aproveitavam a noite juntos."Meu ninho", escreveu Wanessa Camargo ao compartilhar o vídeo curtindo os braços do companheiro.