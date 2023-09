Cresceram! Filhas de Nanda Costa e Lan Lanh surgem enormes em passeio

Em passeio na praia, filhas de Nanda Costa e Lanh roubam a cena com tamanho

A atriz Nanda Costa e a esposa, a musicista Lan Lahn, levaram as filhas para um passeio na praia nesta sexta-feira, 01. Na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, elas foram fotografadas com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, no carrinho.

Sentadas e segurando garrafinhas para se refrescarem durante a passagem ao ar livre, as garotas roubaram a cena com seu tamanho e fofura. Protegidas do sol, as meninas não mostraram muito seus rostos, mas foi possível ver que já estão grandes.

Simpáticas, Nanda Costa e Lan Lahn sorriram ao verem o paparazzo tirando fotos do momento da família em público. Além de caminharem, elas também aproveitaram o passeio para tomarem uma água de coco em um quiosque.

Ainda recentemente, as gêmeas foram flagradas com a atriz em um shopping do Rio de Janeiro. Na ocasião, elas deram um show de fofura ao exibirem seus rostos e até tentarem um aceno para a câmera.

Em outubro de 2021, Nanda Costa deu à luz filhas. Meses antes, ela surpreendeu ao revelar a gravidez no Fantástico.

Veja as fotos de Nanda Costas e Lan Lahn com as filhas:

Fotos: Dan Delmiro/ Agnews

Nanda Costa mostra vídeo da festa de aniversário das filhas

No último ano, Nanda Costa e Lan Lahn comemoram o primeiro ano das filhas gêmeas. Com uma festinha animada e colorida, elas celebraram o momento especial. "Ainda em estado de graça pelo dia de ontem. Comemoramos ao lado de tanta gente amada o primeiro ano das nossas filhas, Kim e Tiê! Obrigada universo, deuses, família, dindos, amigos, médicos e Orixás, obrigada meu amor, minhas filhas e todos os envolvidos nesse primeiro ano divino, maravilhoso e desafiador!", escreveu a atriz.

"Obrigada mãe, vó, Jô, lili, Célinha, Breu, Eve, Aaron, Ella, Oli, Alex e Roger [...] Obrigada cada um de vocês que torcem e vibram pela felicidade da nossa família, saiba que a recíproca é verdadeira. Obrigada, obrigada, obrigada! Viva kim e Tiê. Desejamos uma semana abençoada com muita fé, sabedoria, luz e esperança!", finalizou a artista na legenda do post.