Corpo de Pelé chega à Vila Belmiro, em Santos, para velório

O corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, já está na Vila Belmiro, em Santos, onde será realizado o velório do eterno Rei do Futebol

O corpo do ex-jogador de futebol Pelé (1940 - 2022) chegou à Vila Belmiro, em Santos, na madrugada desta segunda-feira, 02, para o velório do eterno Rei do Futebol.

O translado saiu do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele faleceu na tarde da última quinta-feira, 29 de dezembro, aos 82 anos de idade, por volta das 2h e foi escoltado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar.

O velório de Pelé será aberto ao público. A previsão é que a cerimônia dure 24 horas e os fãs poderão se despedir até às 10h de terça-feira, 03.

Antes do enterro, o corpo de Pelé passará por um cortejo pelas ruas de Santos, pelo Canal 6, onde mora a mãe do eterno craque, Dona Celeste, e seguirá até o Memorial Necrópole Ecumênica, onde acontecerá o sepultamento apenas para os familiares.

O filho de Pelé, Edinho, publicou nos stories de seu Instagram, durante a madrugada, uma imagem do caixão do pai, mostrando que o corpo já está na Vila Belmiro. “Chegamos em casa”, escreveu ele na publicação.

Corpo de Pelé chega a Santos:

Irmã de Pelé relembra última conversa com o ex-atleta

Irmã do ex-jogador de futebol Pelé, Maria Lúcia Nascimento revelou qual foi a sua última conversa com o irmão antes da morte dele. O ex-atleta faleceu na quinta-feira, 29, aos 82 anos. Antes disso, ele recebeu a visita da irmã no hospital durante a sua internação de um mês em São Paulo. Em entrevista ao site G1, ela relembrou como foi a despedida deles.

“Ele estava tranquilo, graças a Deus, acho que sabendo do processo, da caminhada dele. Falei: 'Logo eu volto'. E ele: 'Está bom'. Então falei: 'Fica com Deus'. E ele respondeu: 'Obrigado, vai com Deus'. Foi assim a última vez que eu falei com meu irmão”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a morte do irmão, que teve falência múltipla de órgãos após lutar contra um câncer no cólon. “Todos nós vamos um dia, mas ele teve o tempo de Deus para que fosse tranquilo e em paz, junto com os filhos e os netos. Quando Deus chama, a gente deve estar preparado para dizer: 'chegou a minha hora'”, declarou.

