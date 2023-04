Corajosa! Como a esposa de Gusttavo Lima criou os dois filhos sem babá?

Na contramão das famosas, esposa de Gusttavo Lima criou os dois filhos sem profissionais; ela já falou sobre o tema

A influenciadora Andressa Suita conseguiu um feito raro entre as famosas: ela criou os filhos Gabriel e Samuel sem a ajuda de babás. Isso mesmo: a esposa de Gusttavo Lima conseguiu cuidar dos filhos mesmo com uma vida agitada e repleta de compromissos profissionais.

Em entrevistas, ela disse como foi que deu conta das tarefas. Segundo ela, Suely Suita, sua mãe, foi fundamental no processo.

"A minha mãe me ajudou desde o nascimento dos meus filhos, então eu dividi a minha maternidade com a minha mãe. Aí minha irmã teve um bebê. Perdi minha mãe pra minha irmã, né?", disse ela ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Como tem idades bem parecidas, os dois já estão matriculados na escola e passam o dia estudando.

Em outra entrevista, ela disse que os dois filhos exigem muito, mas ela é uma mãe de verdade e participa de tudo. "Grito, perco a paciência e depois choro de culpa. Queria ser mais madura para lidar do jeito certo. O Gabriel está na fase de chamar nossa atenção e às vezes bate no Samuel para querer pegar o brinquedo. Aí eu converso com eles. Mas até para dar banho é uma luta", disse para a Vogue.

