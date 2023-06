Conheça o pai de Justin Bieber: Envolvido em confusão, empresário tem 2 milhões de seguidores na web

Jeremy Bieber, pai de Justin Bieber, recebeu críticas na internet após comentários ofensivos contra a comunidade LGBT

O empresário Jeremy Bieber (49), pai do cantor Justin Bieber (29), se tornou alvo de críticas neste final de semana após publicar mensagens ofensivas contra a comunidade LGBTQIA+ durante o mês do Orgulho LGBT. O artista canadense é seu primeiro filho, fruto de um ex-relacionamento dele com Pattie Mallette.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, o pai de Justin Bieber nasceu no Canadá , filho de Kathy Bieber e George Bieber. Ele tem três irmãos Bonnie, Rob e Brad. Jeremy e Pattie se tornaram pais da estrela do pop quando tinham apenas 18 anos. Pouco tempo após o nascimento do cantor, eles se separaram e o empresário se manteve afastado da ex-namorada e do filho primogênito.

Pattie criou o filho sozinha, trabalhando em empregos considerados de baixa qualificação. Como uma mãe solteira, ela viveu com Justin Bieber em casas para pessoas de baixa renda no país, e contou com a ajuda da própria mãe, Diane, a avó do cantor, e de seu padrasto Bruce. Jeremy se casou com Erin Wagner e teve dois filhos, Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber.

Depois, ele se separou de Erin e, no ano de 2018, engatou o relacionamento Chelsey Rebelo. Atualmente, os dois continuam casados e são pais da pequena Bay. Além disso, Chelsey também é mãe de Allie Rebelo, fruto de um relacionamento anterior, que Justin Bieber também considera sua meia-irmã.

ENTENDA A CONFUSÃO ENVOLVENDO O PAI DE JUSTIN BIEBER

Neste domingo, 11, Jeremy Bieber compartilhou uma publicação ofensiva à Comunidade LGBTQIA+ na web. Em seu perfil oficial do Twitter, eledebochou da comunidade. "Não se esqueça de agradecer a uma pessoa heterossexual pela sua existência", escreveu o empresário, usando como foto de fundo da frase a bandeira do orgulho gay.

Após a repercussão negativa da publicação, o empresário tentou explicar seu ponto de vista, apesar de continuar com a mesma opinião. "Meu irmão é gay e eu o adoro, ame quem você quiser, isso é problema seu, e não meu. Meu problema é a aquisição hostil de nossas cidades e escolas pelos LGBTQ, essa é a preocupação de muitos. Há um lugar para todos e a opinião de todos! Isso não é igual a ódio!".

Antes, na última segunda-feira, 5, ele já havia escrito que "precisamos celebrar as famílias. Você sabe o motivo de estarmos todos aqui!". Depois de receber uma enchurrada de críticas de internautas, ele também tentou se justificar. "Reconhecer a família nuclear é ofensivo? Minhas desculpas aos ofendidos. Não era minha intenção. Não que minha opinião importe."