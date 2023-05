Justin Bieber é flagrado ameaçando paparazzo; veja

Cantor canadense Justin Bieber choca internautas ao ameaçar fotógrafo

Parece que a paciência do cantor canadense Justin Bieber (29) com os fotógrafos se esgotou mais uma vez. Ao ser flagrado por paparazzis em West Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos, o artista ameaçou alguns que estavam ali tirando fotos suas.

Sozinho, Justin decidiu se aproximar dos fotógrafos que tiravam fotos suas para enfrentar eles, dizendo que tinha vontade de quebrar os pescoços deles. “Vocês chegam tão perto que eu tenho vontade de quebrar seu pescoço às vezes. Seu perdedor”, disparou o cantor, bastante irritado.

Justin Bieber voltou a brigar com paparazzi. Dessa vez o cantor canadense sugeriu para um fotógrafo que iria quebrar seu pescoço pic.twitter.com/cMkAf5FP0H — Fernando Berenguel (@euberenga) May 4, 2023

Justin Bieber teria ‘implorado’ para Selena Gomez defender sua esposa, Hailey Bieber, após ameaças de morte

De acordo com algumas informações do portal de notícias e fofocas Radar Online, o cantor Justin Bieber teria implorado para a ex-namorada Selena Gomez defender sua atual esposa, a modelo Hailey Bieber, depois das polêmicas envolvendo as duas. “Hailey entrou em contato comigo e me disse que tem recebido ameaças de morte”.

“Não é isso que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying. Eu sempre defendi a gentileza e, realmente, quero que tudo isso pare”, completou Selena. “Quero agradecer a Selena pela sua sinceridade, pois estivemos nas últimas semanas vendo como podemos deixar essa discussão entre nós no passado”, respondeu Hailey, em seu perfil no Instagram.

“As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno desse assunto”, completou. De acordo com o informante do Radar Online, foi Justin quem procurou a ex-namorada. “Selena não ama Hailey, mas ela ainda se preocupa com Justin - que implorou para ela fazer as pessoas acreditarem que todos fizeram as pazes. Não é apenas pelo bem de Hailey, mas por ele! Justin está preocupado de que ele e Hailey tenham se tornado o casal mais impopular de Hollywood, está com medo”, concluiu.