Segundo informações, Justin teria procurado a ex-namorada no off para pedir ajuda

Segundo informações do portal Radar Online, o cantor Justin Bieber teria ‘implorado’ para Selena Gomez defender sua esposa, Hailey Bieber após uma série de polêmicas nas redes sociais. As duas dividiram a internet entre março e abril e os fãs de Selena saíram em defesa da cantora e não deixaram barato para a esposa do astro canadense.

Então Selena se manifestou e defendeu a modelo de ataques e comentários negativos: “Hailey entrou em contato comigo e me disse que tem recebido ameaças de morte”.

“Não é isso que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying. Eu sempre defendi a gentileza e, realmente, quero que tudo isso pare”, completou Selena. “Quero agradecer a Selena pela sua sinceridade, pois estivemos nas últimas semanas vendo como podemos deixar essa discussão entre nós no passado”, respondeu Hailey, em seu perfil no Instagram.

“As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno desse assunto”, completou. Segundo um insider do Radar Online, foi Justin quem procurou Selena, e não Hailey: “Selena não ama Hailey, mas ela ainda se preocupa com Justin - que implorou para ela fazer as pessoas acreditarem que todos fizeram as pazes”.

“Não é apenas pelo bem de Hailey, mas por ele!”, concluiu. A fonte também afirmou que Bieber ficou preocupado em se tornar um nome ‘odiável’ de Hollywood, principalmente após o climão entre Selena e Hailey repercutir em vários jornais e programas: “Justin está preocupado de que ele e Hailey tenham se tornado o casal mais impopular de Hollywood, está com medo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

Ben Affleck faz revelação chocante sobre dieta da esposa Jennifer Lopez

Em uma nova entrevista Ben Affleck surpreendeu a todos ao falar abertamente sobre a dieta de sua esposa, Jennifer Lopez: "Eu vou te dizer algo que vai te chocar. Jennifer simplesmente come o que ela quer. Qualquer coisa que ela queira. Pizza, biscoitos, sorvete - tudo isso".