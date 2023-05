Conheça Lisa Gomes: Repórter foi alvo de transfobia em entrevista com sertanejo

Pioneira na TV, Lisa Gomes sofreu preconceito em conversa com o cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone

A repórter Lisa Gomes é pioneira na televisão brasileira. Hoje, aos 39 anos, ela é a primeira repórter trans da TV no país. Ela, que trabalha no programa TV Fama, do canal RedeTV!, virou assunto na web ao ser alvo de um comentário transfóbico em uma entrevista com o cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone.

Apesar de trabalhar como repórter, a jornalista também tem outras ocupações. Na internet, Lisa Gomes alimenta seu canal no YouTube e seu Instagram, onde acumula mais de 89 mil seguidores e fez seu pronunciamento após ser vítima de transfobia. Além disso, ela também trabalha como apresentadora e atriz.

Lisa é casada e costuma compartilhar fotos de seus trabalhos, entrevistas, eventos e dia a dia ao lado do marido. A repórter também mostra seus looks e a conexão que tem com seus dois cãezinhos de estimação, seus "filhos peludos", com quem posou no último Dia das Mães.

O comentário ofensivo aconteceu na última sexta-feira, 12, durante uma entrevista com a dupla de Marrone. Em um certo momento da entrevista, Bruno perguntou a repórter se ela "tem pau" enquanto segurava as próprias partes íntimas. Dias após o acontecimento, nesta segunda-feira, 15, a repórter usou as redes para se manifestar.

"Foi horrível o que eu passei e escutei, porque me trouxe novamente a um lugar que eu não gostaria", começa ela, que também agradece ao carinho que recebeu. "O processo de transição é muito doloroso e muito difícil. Eu nunca soube lidar muito bem com a aceitação do corpo e tudo isso. De uma forma mais clara, que a gente nasce no corpo errado. Eu tive meus direitos violados."

Após o pronunciamento de Lisa, o sertanejo veio à público pedir desculpas pelo ocorrido. "Eu estou aqui para pedir desculpas para a Lisa Gomes pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e eu quero pedir desculpa. Acho que não tem como voltar no tempo e [é] pedir perdão pra ela, tá? Perdão, Lisa Gomes", disse.

CONFIRA OS PRONUNCIAMENTOS DE BRUNO E LISA GOMES

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lisa Gomes 🌈 (@soulisagomes)