Conheça Joshua Nascimento: Filho de Pelé se casou com empresária em Brasília

Filho de Pelé se tornou assunto ao compartilhar fotos do casamento neste sábado, 16

Um dos filhos de Pelé (1940-2022), Joshua Arantes do Nascimento, se casou neste sábado, 16, com uma cerimônia luxuosa em Brasília. Apesar de as fotos da união com a empresária Bárbara terem se tornado assunto na web, muitos ainda não conhecem o filho do Rei do Futebol.

O filho de Pelé tem 26 anos e, durante alguns anos, seguiu os passos do craque . Josha atuou como atacante durante sua carreira no futebol, e chegou a defender o Santos, assim como seu pai, na equipe para menores de 17 anos.

Ele é fruto da união entre Pelé e da cantora gospel Assíria Nascimento, com quem o jogador foi casado durante 14 anos, entre 1994 e 2008. Além disso, o ex-atleta tem uma irmã gêmea, Celeste Nascimento.

Hoje, Joshua é bastante discreto quanto à vida pessoal. Ele possui um perfil fechado no Instagram, em que conta com pouco mais de 6.000 seguidores. Na descrição da rede social, ele conta que faz um curso para ganhar o certificado como Coach e faz bacharelado em Fisiologia do Exercício.

A foto do casamento foi compartilhada por Kely Nascimento, irmã por parte de pai de Joshua, que não pôde comparecer à cerimônia. No entanto, ela agradeceu aos familiares e amigos por mandarem fotos e registros e também desejou as boas-vindas à Bárbara.

"Nossa família não é muito grande mas é gigante em energia e amor! Vivemos intensamente, brigamos intensamente, nos divertimos intensamente, erramos intensamente e amamos um ao outro intensamente!", escreveu, na legenda da publicação.

Pelé morreu aos 82 anos, em dezembro de 2022, após ficar um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no cólon e sofreu uma falência múltipla de órgãos. O Rei do Futebol deixou sete filhos: Kely, Edson, Jennifer, Flávia, Joshua, Celeste e Sandra. Além disso, ele também considerava a enteada Gemima como sua filha.

CONFIRA FOTO DE PELÉ COMPARTILHADA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: