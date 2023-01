Após milésimo gol, jornalista foi a única mulher a entrevistar Pelé em 1969; saiba quem

Cidinha Campos marcou a história ao ser a única mulher a entrevistar o Rei do Futebol após o gol número mil

Maria Aparecida Campos Straus (80), mais conhecida como Cidinha Campos, foi a única jornalista a cobrir em campo o milésimo gol de Pelé (1940-2022) e entrevistar o Rei do Futebol no Maracanã. Hoje em dia a comunicadora trabalha na Rádio Tupi e possui mais de 19 mil seguidores no Instagram.

Nascida no Rio de Janeiro, além de jornalista e radialista, ela também é política, filiada ao Partido Democrátio Trabalhista (PDT) desde o ano de 1982, tendo sido deputada estadual do Rio pela filiação. Hoje, ela é casada com Ricardo Straus, desde 1973, com quem tem um filho Ricardo Campos Straus.

A comunicadora já foi casada também com Manoel Carlos (89), autor de grandes novelas como Páginas da Vida, Laços de Família e Mulheres Apaixonadas, com quem teve uma filha, Maria Carolina, que é afilhada de Hebe Camargo e Agnaldo Rayol.

Na televisão, ela já passou por emissoras como RecordTV, Globo e Band, trabalhando como apresentadora em programas infantis, e fazendo parte até mesmo de humorísticos como Família Trapo, um sucesso precursos de programas como Sai de Baixo e A Grande Família. Na Globo, ela trabalhou como repórter do Fantástico entre 1973 e 1974. Entre os anos de 2010 e 2012 ela comandou seu próprio programa, na Band, chamadoCidinha Livre.

Nas rádios, ela trabalhou em emissoras como Tupi, Jovem Pan, Manchete e Haroldo de Andrade. Em paralelo à carreira de comunicadora, ela se dedicou à vida política. Ela teve dois grandes mandatos, sendo deputada federal entre 1991 e 1999, e depois, deputada estadual de 1999 até 2019.

Em suas redes sociais, ela mostra um misto de sua vida pessoal, com momentos de descontração com a neta e receitas que faz, e da vida profissional. Atualmente, a ex-deputada apresenta seu programa Cidinha Livre, na rádio Tupi, de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h.