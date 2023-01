Multidão dá o último adeus para Pelé na Vila Belmiro

Milhares de pessoas fazem fila na área externa da Vila Belmiro para dar o último adeus para Pelé durante o velório aberto ao público

O corpo do ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022) está sendo velado no grama do estádio de futebol da Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo, desde a manhã desta segunda-feira, 2. Os milhares de fãs do ex-atleta fizeram uma fila quilométrica na área externa do estádio para dar o último adeus ao ídolo.

A imprensa nacional e internacional registrou a comoção dos fãs ao enfrentarem a longa fila para que pudessem se aproximar do caixão do ex-atleta, que está localizado dentro de uma tenda no centro do gramado. O caixão ficou o tempo todo rodeado por familiares e amigos próximos, e também foi visto pelos milhares de fãs.

O velório vai durar 24 horas. Logo depois, o caixão com o corpo de Pelé seguirá pelas ruas de Santos até a casa da mãe dele, Dona Celeste, que tem 100 anos de idade. Na sequência, o cortejo vai para o cemitério vertical, onde o corpo será sepultado no nono andar.

Pelé faleceu no dia 29 de dezembro, às 15h27, durante o período internado em um hospital de São Paulo. O atestado de óbito de Pelé informou que ele faleceu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. O corpo dele ficou no hospital até a madrugada desta segunda-feira, quando foi levado para Santos para o início do velório.

Fotos: Getty Images

Filho de Pelé mostra foto com o caixão do pai

Na madrugada desta segunda-feira, Edinho acompanhou o cortejo de São Paulo até Santos com o caixão do corpo do pai, Pelé. O corpo do ex-atleta estava no hospital em São Paulo desde o dia da morte dele, em 29 de novembro.

Nos stories do Instagram, Edinho mostrou uma foto com a mão no caixão do pai quando chegaram na Vila Belmiro.“Chegamos em casa”, disse ele.