Conheça a família de Wesley Safadão: Cantor é pai em dose tripla e vive casamento há sete anos

Wesley Safadão deu o que falar na web nesta quarta-feira, 3, com a maquiagem da filha, Ysis, em clique durante réveillon

Wesley Safadão deu o que falar na web nesta quarta-feira, 3, com a maquiagem da filha, Ysis, em clique durante réveillon. Além da pequena, o cantor é pai em dose tripla com Yhudy e Dom, e vive casamento com Thyane Dantas há mais de sete anos. Conheça a família de Wesley Safadão.

Filho mais velho do cantor, Yhudy é fruto do antigo relacionamento de Wesley Safadão com Mileide Mihaile. O herdeiro, que completou 13 anos em 2023, já chamou a atenção da web com suas festas temáticas de aniversário. Ele costuma surgir ao lado do pai em diversos registros nas redes sociais, como em momentos de dança ou música com as canções do artista.

Ysis, irmã do meio da família, tem oito anos e já tem dado o que falar na web. A filha do cantor chamou a atenção dos internautas nesta quarta-feira, 3, ao surgir maquiada na celebração de ano novo com os parentes em um clique compartilhado nas redes sociais de Wesley Safadão. "Tadinha da menina, está com uma tonelada de maquiagem no rosto, desnecessário para uma criança", escreveu um seguidor. Conhecida por arrasar nas coreografias das músicas do pai, a pequena dançarina já dividiu os palcos com o artista em 2022 e esbanjou talento nos movimentos.

Leia também: Saiba detalhes do namoro entre Mel Maia e surfista português: 'Estão felizes'