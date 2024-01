Exagerada? Maquiagem da filha de 8 anos de Wesley Safadão gera polêmica

Maquiagem da filha de 8 anos de Wesley Safadão gera polêmica nas redes sociais; muitos deixaram vários comentários

Uma foto publicada pelo cantor Wesley Safadão nas redes sociais gerou muita repercussão nesta quarta-feira, 3. É que ele compartilhou uma imagem da celebração de ano novo ao lado dos filhos e da esposa, Thyane Dantas.

"Que 2024 seja um ano abençoado pra minha e pra sua família!! Vem 2024, que eu tô pronto!", declarou o cantor nas redes sociais. Só que a foto "família feliz" acabou gerando comentários dos fãs.

É que eles notaram que a filha caçula do artista, Ysis, estava com grande quantidade de maquiagem no rosto. Alguns fãs consideraram impróprio. "Coitada da menina tá com 1k de maquiagem no rosto", disse um.

Seguidores seguiram fazendo comentários. "Tadinha da menina tá com 1 tonelada de maquiagem no rosto desnecessário para uma criança", escreveu outro. "O que é isso no rosto da Ysis?", questionou outro. "Tocaram iluminador no rosto da criança... Misericórdia! Pra que isso? A menina já tem brilho próprio não precisa disso não", disparou outro.

Veja a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao)

Esposa de Wesley Safadão dá presente de R$ 1 milhão para o cantor

O cantor Wesley Safadão ganhou um presente de Natal luxuoso de sua esposa, Thyane Dantas. Neste ano, ela decidiu presentear o maridão com um mimo que ele queria muito e o deixou muito feliz. O artista ganhou um veículo de presente, que seria avaliado em cerca de R$ 1 milhão; saiba mais detalhes sobre o presentão!

Além de dividir detalhes de suas escolhas fashion nas redes sociais, a esposa de Wesley Safadão também compartilha vislumbres de sua maternidade. Eles são pais de Dom, de cinco anos, e Ysis, de nove anos. O cantor também é pai de Yhudy, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Mileide Mihaile.