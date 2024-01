Saiba detalhes do namoro entre Mel Maia e surfista português: 'Estão felizes'

Em entrevista à CARAS Brasil, fonte ligada à Mel Maia revelou detalhes envolvendo o namoro da atriz com o João Maria Pereira, promessa do surf de Portugal

Depois de deixar os fãs enlouquecidos com suposições sobre seu novo status de relacionamento, parece que Mel Maia (19) e João Maria Pereira (18) realmente estão se amando e muito apaixonados. Pelo menos é o que confirmou uma fonte próxima da atriz em entrevista à CARAS Brasil, que garantiu que a moça está namorando e tem aproveitado muito o romance.

"Eles estão namorando, sim, e curtindo o romance. Estão felizes", disse a fonte, deixando claro que os últimos dias do ano foram de puro romance e felicidade entre os pombinhos, que passaram o réveillon em uma festa privada na praia de Búzios, litoral do Rio de Janeiro.

Questionada sobre como Mel e João têm se organizado para ficar juntos, visto que o rapaz mora em Portugal, ela garantiu que os dois estão focados em aproveitar o presente e os momentos de felicidades: "Quanto ao futuro, isso a Deus pertence".

Os boatos envolvendo o namoro entre Mel e João surgiram em setembro do ano passado, quando os dois passaram a trocar comentários fofinhos nas redes sociais. Na época, a atriz passava por férias na Europa e acabou conhecendo o amado.

Apesar de não ter confirmado nada, muitos fãs já esperavam que o relacionamento poderia se tornar público depois de ver os comentários frequentes da brasileira nas postagens do garoto. Além disso, a influenciadora Mari Menezes, amiga pessoal de Mel, já havia confirmado que conheceu seu namorado no mesmo dia que Mel conheceu João.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

QUEM É O NAMORADO DE MEL MAIA?

Construindo uma carreira em Portugal, João Pereira se tornou conhecido em 2019 após vencer um campeonato sub-14. Com apenas 14 anos ele já mostrava desenvoltura em cima da prancha, fruto de muitos treinamentos. "Cresci perto da praia. O meu pai tem uma escola de surf, foi um processo natural", disse ele ao site Surftotal.

Apesar de português, João tem como seus maiores ídolos esportistas brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, que, assim como eles, também já passaram verdadeiros perrengues para pegar a melhor onda.

Ainda durante bate-papo com o portal, ele relembrou um susto que enfrentou na breve carreira de atleta. “Em Uluwato [praia em Bali, na Indonésia], ao sair [em direção ao mar], a corrente e a ondulação me empurraram contra as pedras. Felizmente não me aconteceu nada”, contou.