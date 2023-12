Como Paulinho Vilhena conheceu a esposa? Relembre história do casal

Maria Luiza Silveira, esposa de Paulinho Vilhena, chamou a atenção da web nesta terça-feira, 12, ao falar sobre sua luta contra o vício

A advogada Maria Luiza Silveira, esposa de Paulinho Vilhena, chamou a atenção da web nesta terça-feira, 12, ao falar sobre sua luta contra o vício em remédios em entrevista ao podcast Take Your Shoes Off. Casados desde junho deste ano no cartório, o casal namora há mais de três anos e vive história de amor. Relembre como os dois se conheceram.

Paulinho Vilhena conheceu Maria Luiza ainda em 2019, em uma festa de amigos, como contou a advogada nas redes sociais: "Estava com amigas em uma festa, bebendo Jack Daniels no copo baixo com duas pedrinhas de gelo. Ele achou peculiar e veio falar comigo. Depois disso, não nos desgrudamos mais".

Com viagens tropicais desde o início do relacionamento, Paulinho Vilhena chamou Maria Luiza para passar o fim de semana entre amigos no Rio de Janeiro um mês depois do primeiro encontro, de acordo com o portal Extra. Em 2020, ela viajou para Fernando de Noronha, onde encontrou Paulinho Vilhena para celebrar o aniversário do namorado. Eles assumiram o romance na mesma época e, desde então, vivem uma história de amor.

