Como está Mariana, irmã de Leandro e Leonardo que tem vida discreta?

Como está Mariana, irmã de Leandro e Leonardo; veja fotos recentes da empresária

A morte do cantor Leandro comemora 25 anos nesta sexta-feira, 23. Quem se lembra do momento triste vivido por todo o Brasil em 1998 deve se lembrar da dor de Marianna Costa, a irmã discreta do cantor. Na época, ela comoveu o Brasil ao surgir muito emocionada no velório do sertanejo.

Hoje, 25 anos depois, ela segue longe dos holofotes. Ela casou, teve filhos e vive uma vida tranquila. Além de empresária, ela já viajou o mundo, adora música sertaneja e é muito apegada ao irmão, Leonardo.

+ 25 anos sem Leandro: no velório, chapéu sobre o caixão do cantor gerou críticas da imprensa

Ela também nunca esqueceu Leandro, que faleceu após 63 dias de luta contra um câncer raro. Recentemente, ela resgatou uma foto rara do cantor e publicou uma homenagem comovente."Olhando essa foto me bateu uma saudade… Obrigado Deus por ter permitido momentos maravilhosos ao lado do meu irmão. Não é o fim!", disse ela.

Também recentemente, Marianna Costa publicou uma foto com a mãe do trio para homenageá-la - ela morreu em abril aos 85 anos. "Obrigada mãezinha por nos ensinar tanto. A certeza que tenho é que amei, amo, fui e sou muito amada pela senhora… Me desculpe as lágrimas, elas simplesmente teimam em rolar… Do fundo do meu coração não me sinto sozinha, pois tenho certeza que logo estaremos todos juntos", disse ela.

Leandro morreu às 0h10 de 23 de junho de 1998. Lutando contra um tumor raro, ele chegou a tentar o tratamento nos Estados Unidos, em Baltimore. O irmão de Leonardo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi homenageado por mais de 25 mil fãs que compareceram para dar o último adeus.

Veja fotos recentes de Marianna Costa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Costa (@mariannaccosta)