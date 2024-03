Como a separação de Ana Hickmann pode interferir na confiança de seu filho? Entenda

Renata Fornari, especialista em autoconhecimento, analisa caso de Alezinho; que enfrenta separação turbulenta de Ana Hickmann e Alexandre Correa

Um vídeo compartilhado por Alexandre Correa (51) nas redes sociais, em que mostra Alezinho (10) - filho do empresário com Ana Hickmann (42) - negando que o pai tenha agredido a mãe, provocou a ira da apresentadora e causou o maior alvoroço na internet por conta da exposição do menino. "Condição vexatória e coercitiva", declarou a modelo. Diante deste caso, a CARAS Brasil conversou com Renata Fornari, especialista em autoconhecimento, para saber se essa situação pontual e toda a polêmica envolvendo a separação dos pais, pode afetar, de alguma forma, a criança. "Incapaz de discernir em quem confiar", aponta.

"É na infância, durante a formação de nossos valores, que aprendemos a confiar no mundo na mesma proporção em que podemos confiar nos nossos pais. Assim, quando uma criança é compelida a expressar algo que não sabemos se para ela corresponde à realidade, percebe-se uma dissonância entre o que é esperado e o que realmente acontece. Essa dissonância tem um impacto direto nos valores em desenvolvimento do indivíduo, especialmente no que diz respeito à integridade e à verdade como princípios morais fundamentais", explica Renata.

Outro aspecto relevante, segundo a especialista, é a relação de confiança com os pais. "Ao testemunhar conflitos intensos e observar repetidas declarações delicadas por parte de um dos pais, em relação ao outro, a criança se encontra no meio de um conflito interpessoal. Isso abala a confiança do filho em seus pais, já que ela se vê incapaz de discernir em quem confiar. Essa falta de clareza pode afetar significativamente a confiança da criança na vida, nas pessoas e nos relacionamentos ao longo de sua vida adulta, desde os mais casuais até os mais íntimos e profundos", ressalta.

SOBRE O VÍDEO

Alexandre CorrEa postou um vídeo no Instagram, em que mostra Alezinho, sem saber que estava sendo filmado, afirmando que o pai não agrediu a mãe. “Não houve agressão nenhuma. Eu estive presente a briga inteira. Não vi nenhuma agressão. O pessoal que acreditou, está errado. Eu comprovei que isso é mentira. Eu estava no dia da briga”, disse o menino. Horas antes de publicar as imagens, o empresário admitiu que ficou enfurecido com a presença de Edu Guedes (49) no aniversário do menino.

Após a repercussão das imagens, Ana Hickmann se manifestou, por meio de sua assessoria de imprensa: "Réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, Alexandre Correa expôs novamente o filho, de dez anos, em condição vexatória e coercitiva em rede social. Em busca de manipular o episódio da agressão e prejudicar Ana Hickmann, agredida moral, física e financeiramente por ele; Alexandre submete a criança a constante humilhação pública. A apresentadora segue protegendo e poupando o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetido e lamenta a forma com que Alexandre Correa usa e manipula a criança em benefício próprio", afirmou o porta-voz da apresentadora.