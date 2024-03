Equipe do ex de Ana Hickmann reage após empresário ser acusado de humilhar o filho

Alexandre Correa reagiu ao posicionamento de Ana Hickmann após divulgação de vídeo em que o filho do ex-casal comenta episódio de violência doméstica

Alexandre Correa (51) virou alvo de críticas após expor vídeo do filho, Alezinho (10), desmentindo Ana Hickmann (42) sobre o suposto episódio de violência doméstica que teria acontecido no dia 11 de novembro do ano passado. Na publicação feita em seu perfil de Instagram no domingo, 17, o empresário surge filmando a criança dando sua versão sobre o desentendimento do ex-casal.

“Não houve agressão nenhuma. Eu fiquei presente a briga inteira, não vi nenhuma coisa de agressão. O pessoal que acreditou tá errado. Eu comprovei que isso é mentira, eu tava no dia da briga”, diz o menino enquanto lanchava na casa dos avós paternos.

Após a repercussão da atitude do empresário, Ana Hickmann se pronunciou por meio da sua assessoria de imprensa. A apresentadora da Record acusou o Correa ter humilhar o filho publicamente e reforçou as acusações de violência doméstica e patrimonial.

“Réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, Alexandre Correa expõe novamente o filho, de 10 anos, em condição vexatória e coercitiva em rede social. Em busca de manipular o episódio da agressão e prejudicar Ana Hickmann, agredida moral, física e financeiramente por ele; Alexandre submete a criança a constante humilhação pública. A apresentadora segue protegendo e poupando o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetido e lamenta a forma com que Alexandre Correa usa e manipula a criança em benefício próprio”, diz.

A CARAS Brasil procurou Alexandre Correa para comentar o posicionamento da namorada de Edu Guedes (49). Por meio da sua defesa, o empresário disse que a apresentadora já foi desmentida por quatro pessoas.

"Ela foi desmascarada pelo próprio filho, é natural reagir dessa forma. Afinal, a apresentadora foi a única das cinco pessoas que estavam presentes no dia que viu a suposta agressão. São quatro pessoas desmentindo a versão [dela]. Natural seu desequilíbrio. As empregadas, o Alexandre pai, filho e ela. Somente ela viu, todos negaram", diz.

Recentemente, a juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu, aceitou o pedido do empresário para que o filho seja ouvido no processo. No entanto, ela indicou uma avaliação psicossocial para saber se a criança pode prestar depoimento.