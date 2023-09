Com filha na UTI, Leticia Cazarré rebate críticas por continuar a trabalhar: "Absurdo"

Leticia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, rebate as crtícas por continuar a trabalhar com sua filha caçula na UTI

No último domingo, 10, a filha caçula do ator Juliano Cazarré e Letícia Cazarré, Maria Guilhermina,foi internada novamente na UTI após passar mal durante aquela madrugada. A pequena, de apenas 1 ano, foi submetida a um procedimento cirúrgico para tratar de duas bactérias bem resistentes.

Com a filha ainda sob cuidados médicos no hospital, a mãe Leticia decidiu não parar a sua rotina de trabalho. Nesta sexta-feira, 15, a stylist e editora revelou que contou com a ajuda de amigas, que lhe emprestaram um computador para que ela pudesse trabalhar remotamente do hospital, sem deixar o lado de Guilhermina ao longo do dia. No entanto, ela foi super criticada pela escolha.

Mais tarde, a esposa de Juliano retornou aos stories de seu Instagram para rebater as críticas que recebeu. "Tem uma galera aí que nunca teve filho com doença grave, que nunca pisou numa UTI (quem dirá viver mais de 3.000 horas dentro de uma, como é o MEU caso), nunca levou o filho para fazer uma cirurgia (quem dirá um recém-nascido!), nunca viu o filho ter uma parada cardiorrespiratória, nunca viu o filho ter choque séptico (eu já vi quatro!), mas que vai achar um absurdo eu estar trabalhando ao invés de estar chorando! Vai entender...", escreveu Leticia ao compartilhar uma foto de seu computador de trabalho e finalizar com a #ochoroélivre.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Leticia Cazarré está grávida, esperando pelo seu sexto filho com Juliano Cazarré. Ela também sempre está aos cuidados da Maria Guilhermina, que nasceu com um problema cardíaco e passou por diversas cirurgias em seu primeiro ano de vida.

O último procedimento, realizado na segunda-feira, 11, foi feito após exames detectarem uma infecção resistente na bebê. Guilhermina precisou passar uma nova cânula por seu pescoço, para conseguir entrar com a ação de antibióticos mais fortes para o seu tratamento.