Com cropped PP no limite, Alinne Moraes sensualiza em frente ao espelho

Atriz Alinne Moraes posa em ângulo estratégico em selfie no espelho e causa alvoroço na web

A atriz Alinne Moraes (40) deixou os fãs apaixonados ao compartilhar uma sequência de cliques sensuais em suas redes sociais nesta quarta-feira, 15.

Nas redes sociais, a morena roubou a cena com suas curvas. Com um cropped minúsculo, a artista apareceu inclinada de frente para o espelho com uma das alças caídas sobre o ombro e fez carão para a selfie. "Selfie", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, amigos e seguidores exaltaram a musa. "Gata", comentou Taís Araújo. “A crush de todas as gerações possíveis!”, declarou outro. “Sem condições para esta mulher… uma das mais lindas que já vi”, comentou um fã. “Perfeita”, disse um terceiro.

Vale lembrar que recentemente Alinne Moraes, que é casada há 11 anos com o diretor, Mauro Lima (55), comentou sobre a possibilidade de abrir o casamento.

“Não temos um casamento aberto e não queremos ter. Eu e o Mauro funcionamos muito bem juntos há tanto tempo, não temos o menor interesse em mudar isso. Sem chance“, garantiu a artista.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ALINNE MORAES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Morais (@alinnemoraes)

Alinne Moraes faz rara aparição com o filho e o marido durante passeio

Alinne Moraes encantou seus fãs ao ser fotografada em um momento raro com o filho, Pedro, de 9 anos, e o marido, o cineasta Mauro Lima. A família foi vista andando nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.