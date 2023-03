Com cliques divertidos, Simaria celebra encontro com Lexa e Luciana Gimenez: "Especial"

Nas redes sociais, a cantora Simaria mostrou algumas fotos do encontro com Lexa e Luciana Gimenez

A cantora Simaria(41) usou as redes sociais para dividir com seus seguidores alguns cliques divertidos ao lado de duas grandes artistas.

Nesta sexta-feira, 10, a irmã de Simone Mendes (38) se encontrou com a cantora Lexa (28) e a apresentadora Luciana Gimenez (53), e o trio fez questão de registrar o momento, fazendo várias poses.

Para o encontro, Simaria surgiu usando uma blusinha de alça e uma calça jeans, cheio de recortes, e uma sandália de salto. A mulher de MC Guimê (30) apostou em blusa de manga, uma minissaia praia e tênis. Já Gimenez estava com uma calça e camisa preta, e um tênis.

Ao publicar as fotos no feed do Instagram, a cantora celebrou o momento com as amigas. "Encontro mais especial", disse a artista, sem dar detalhes sobre o que elas estavam fazendo juntas.

Lexa e Luciana também falaram sobre o encontro. "E esse encontro divertido!? A gente comemorando a perna da Lu. Que tarde gostosa com vocês", disse a cantora. "Muito amor e admiração!!", escreveu a apresentadora.

Confira as fotos de Simaria com Lexa e Luciana Gimenez:

Saúde mental

Recentemente, Simaria abriu o coração e falou sobre temas como fama, polêmicas envolvendo seu nome e também, saúde mental. "Estou muito honrada e feliz de estar aqui falando com vocês, especialmente sendo artista, famosa e ter passado por situação nos últimos tempos super malucas, vendo o meu nome na boca do povo, de uma forma tão inconsequente e com tantas mentiras. Muita gente acha que artista não sofre, não chora, não sente, não tem dor. E a gente sente, a gente sofre, a gente chora", começou ela.

"Foi muito importante eu ter tido essa base dos psicólogos, psiquiatras, para hoje estar de pé contando a minha história para vocês. Até hoje faço terapia, uso meus médicos quando necessários. Se você não está bem, precisa buscar ajuda (...). Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque, quando preciso, vou lá e procuro mesmo. Converse com alguém, que seja seu amigo, um profissional, isso vai fazer diferença na sua vida", disse a artista em outro trecho.

