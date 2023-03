Simaria fala sobre saúde mental: "Acham que artista não tem dor"

Simaria ainda falou sobre fama e as polêmicas envolvendo o seu nome

Simaria (40) abriu o coração e falou sobre temas como fama, polêmicas envolvendo seu nome e também, saúde mental.

"Estou muito honrada e feliz de estar aqui falando com vocês, especialmente sendo artista, famosa e ter passado por situação nos últimos tempos super malucas, vendo o meu nome na boca do povo, de uma forma tão inconsequente e com tantas mentiras. Muita gente acha que artista não sofre, não chora, não sente, não tem dor. E a gente sente, a gente sofre, a gente chora", começou ela.

"Foi muito importante eu ter tido essa base dos psicólogos, psiquiátras, para hoje estar de pé contando a minha história para vocês. Até hoje faço terapia, uso meus médicos quando necessários. Se você não está bem, precisa buscar ajuda (...). Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque, quando preciso, vou lá e procuro mesmo. Converse com alguém, que seja seu amigo, um profissional, isso vai fazer diferença na sua vida", continuou.

"Hoje eu estou aqui, firme e forte, com propósito, e realmente: cuidar da cabeça é fundamental. Se a cabeça não estiver boa, nada presta. Você não vai para lugar nenhum, busque se conhecer, fique um tempo sozinha em casa. Olhe para quem você é. Cuidem da mente, dos seus amigos, das pessoas que vocês e, especialmente, cuidem de vocês", finalizou Simaria.

Quem é Vicente Escrig? Empresário é ex-marido de Simaria

Mesmo após mais de um ano de separação, o relacionamento de Simaria Mendes e Vicente Escrig (42) segue dando o que falar. No entanto, parece que desta vez a situação entre os dois precisou de ajuda direta da polícia após envolver uma quantia milionária.

Conforme informações publicadas pelo SBT News, Simaria esteve na delegacia para denunciar um suposto furto de R$ 5 milhões da conta do casal. Ela ainda acusou o ex-marido de aplicar cerca de 400 mil euros (aproximadamente R$ 2,2 milhões), em negócios ruins na Espanha.