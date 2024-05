Com câncer terminal, Isabel Veloso rebate ataques por querer filhos: ‘Me mataram’

Influenciadora digital que enfrenta câncer terminal, Isabel Veloso faz desabafo pesado após receber críticas por revelar o sonho de ter filhos

Na última quarta-feira, 14, Isabel Veloso usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que vem recebendo. A influenciadora digital, que está enfrentando um câncer terminal, revelou recentemente o desejo de ser mãe e adotar crianças. No entanto, ela passou a receber comentários negativos e lamentou a situação em seu perfil.

Para quem não acompanhou, tudo começou depois do Dia das Mães. Através das redes sociais, o marido da influenciadora digital compartilhou uma declaração para homenageá-la e revelar o desejo de terem filhos no futuro: "Feliz Dia das Mães, meu amor. Talvez as pessoas achem estranho, mas só nós sabemos! Estamos profetizando!”, disse.

Isabel, que já havia revelado anteriormente o desejo de ser mãe por meio da adoção, passou a receber ataques nas redes sociais depois da publicação. Em resposta, ela compartilhou um novo desabafo em seu perfil e justificou que, apesar do sonho de ter filhos, acredita firmemente na possibilidade de ser curada da doença antes.

"Como já estão caindo em cima de mim, é bom ler. É um desejo. Não falei que estou adotando. Vocês são um bando de insuportáveis. Está ruim? Adotem vocês. Ignorantes. Graças a Deus, eu tenho um sonho, e eu creio, SIM, em milagres. Vocês mesmos me mataram antes mesmo de eu vir a falecer”, Isabel desabafou.

Vale lembrar que Isabel Veloso se casou com Lucas Borba em meados do mês passado. A jovem de 17 anos compartilhou um vídeo ao vivo do casamento para os fãs e amigos. Durante a transmissão, que mostrou detalhes da cerimônia e da vestimenta dos noivos, ela proferiu os votos para o amado mesmo em meio ao drama com a doença.

O diagnóstico de Isabel Veloso:

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo raro de câncer, quando tinha apenas 15 anos. Após a descoberta da doença, ela passou por diversas sessões de quimioterapia e recebeu um transplante de medula óssea, assim como a influenciadora digital e empresária Fabiana Justus recentemente.

No final do ano passado, Isabel chegou a celebrar sua cura, mas a doença retornou rapidamente. Em março deste ano, a influenciadora viralizou na web ao compartilhar que o 'câncer conseguiu’, informando que a doença havia chegado ao estágio terminal. Mesmo abalada, ela prometeu viver intensamente seus últimos seis meses de vida.

“Dessa vez o câncer conseguiu. Apenas desejo que esses próximos e últimos 6 meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar. Mas mesmo assim, saiba que você foi a cura mais bonita da minh'alma”, Isabel se declarou ao namorado.