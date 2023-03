Com cabelão na cintura, Sandy impressiona fãs ao surgir com novo visual: "Rejuvenesceu 10 anos!"

Em nova fase da carreira, Sandy impressiona fãs ao repaginar o visual e surgir com novo cabelo; confira!

Mais uma vez, Sandy (40) provou que é linda de todos os jeitos! No último domingo, 06, a cantora deixou os seguidores encantados ao mostrar seu novo visual. Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, a ex-dupla de Junior (38) apareceu ainda mais bela e roubou a cena na web.

Para viver a nova fase de sua carreira, a artista deu uma repaginada no visual e optou pelas madeixas mais longas. Para a transformação, Sandy aplicou megahair nos fios, deixando um tom castanho natural.

“Que especial fazer meu primeiro show do ano num festival com line-up 100% feminino! Adorei dividir o palco com tantas mulheres incríveis, celebrar o feminino e levar um novo tipo de show pra vocês!”, escreveu ela ao publicar um vídeo.

Como já era de se esperar, imediatamente houve uma chuva de elogios ao novo visual de Sandy. "Figurino, setlist, cabelo, tudo impecável!! Será o início de uma nova era? A gente já aprovou tudinho!", elogiou um seguidor. "Rejuvenesceu 10 anos com esse visual", disse outro. “Você fica incrivelmente mais linda com o cabelo grande”, afirmou um terceiro.

Vale ressaltar que recentemente o esposo de Sandy, o cantor e músico Lucas Lima agitou as redes sociais ao curtir um momento de diversão com o filho, Theo (8), e em São Paulo.

VEJA O NOVO VISUAL DE SANDY:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Família linda!

Lucas Lima, o marido de Sandy, surpreendeu os seguidores ao publicar um registro raro ao lado do filho do casal. O músico usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com Theo, de 8 anos de idade, e lamentou o fato de ter que ficar longe do herdeiro por 10 dias por conta do trabalho.

"Respirando fundo e criando coragem porque vou ficar longe desse tranqueirinha por 10 dias. De tudo que tem no mundo, ficar na rede lendo com meu piá é se pá minha coisa favorita. E eu gosto muito de muita coisa. Sonhos não vem de graça. Bora tirar força do amor infinito", escreveu Lucas Lima na legenda.