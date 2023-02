Lucas Lima posta vídeo raro ao lado do filho com Sandy e web comenta: ''O tamanhão que está''

Músico Lucas Lima mostra momento de leitura com o herdeiro, Theo, do casamento com Sandy, e fãs se surpreendem com crescimento do garoto

O marido de Sandy (40), o músico Lucas Lima (40) surpreendeu os seguidores ao publicar um registro raro ao lado do filho do casal.

No domingo, 12, Lucas usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com Theo, de 8 anos de idade, e lamentou o fato de ter que ficar longe do herdeiro por 10 dias por conta do trabalho.

Nas imagens, em seu feed no Instagram, pai e filho surgiram lendo livros na rede, sem mostrar o rosto de Theo, que aparece com gibi da Turma da Mônica na mão.

"Respirando fundo e criando coragem porque vou ficar longe desse tranqueirinha por 10 dias. De tudo que tem no mundo, ficar na rede lendo com meu piá é se pá minha coisa favorita. E eu gosto muito de muita coisa. Sonhos não vem de graça. Bora tirar força do amor infinito", escreveu Lucas Lima na legenda.

Nos comentários, os fãs ficaram chocados com o crescimento de Theo. "Theozinho ultrapassa os limites da fofura!", "Que lindos. Ele está tão grande", "Tão lindooo! O tamanhão que está!", "Quanto tempo eu dormi e esse guri já tem mão de adolescente? Aproveite demais esses momentos", "Eu achando que o Theo ainda tinha uns 3 anos....", disseram.

Um internauta chegou a pedir para mostrarem o filho. "Cara, gostaria tanto de conhecer o filho de vocês, acompanho há tempos, desde pequeno e sério, tem muita gente que quer conhecer que nem eu", comentou.

Confira o vídeo de Lucas Lima ao lado do filho com Sandy:

Sandy impressiona ao exibir flexibilidade em nova foto

A cantora Sandy agitou as redes sociais recentemente ao mostrar a sua flexibilidade em uma pose de yoga. Pela manhã, ela registrou o seu exercício físico em sua casa e chamou a atenção para sua boa forma.

Na imagem, a estrela apareceu com um look todo preto e justo ao corpo enquanto fazia a atividade zen. “Somos nós que escolhemos como encarar e como lidar com cada situação e como cada coisa nos afeta. Boa semana, gente querida! Que haja serenidade e leveza”, disse ela na legenda. Nos comentários, os amigos famosos elogiaram a foto de Sandy. Serginho Groisman (72) disse: “A incrível Sandy e sua incrível flexibilidade”. Dani Calabresa (41) escreveu: “Linda e alongada. Sandy, fiz uma aula de yoga e adorei! Preciso ter disciplina pra continuar”.

