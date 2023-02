Sandy impressiona ao mostrar sua flexibilidade em nova foto: 'Leveza'

Sandy recebeu elogios de amigos famosos ao ostentar a sua flexibilidade em pose de yoga

A cantora Sandy (40) agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, ao mostrar a sua flexibilidade em uma pose de yoga. Pela manhã, ela registrou o seu exercício físico em sua casa e chamou a atenção para sua boa forma.

Na imagem, a estrela apareceu com um look todo preto e justo ao corpo enquanto fazia a atividade zen. “Somos nós que escolhemos como encarar e como lidar com cada situação e como cada coisa nos afeta. Boa semana, gente querida! Que haja serenidade e leveza”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os amigos famosos elogiaram a foto de Sandy. Serginho Groisman (72) disse: “A incrível Sandy e sua incrível flexibilidade”. Dani Calabresa (41) escreveu: “Linda e alongada. Sandy, fiz uma aula de yoga e adorei! Preciso ter disciplina pra continuar”.

Há poucos dias, a cantora Sandy completou 40 anos de vida. Nas redes sociais, ela falou sobre a chegada da nova idade. "É, minha gente… Eu quarentei! E devo dizer que, apesar de um certo estranhamento, tô achando o máximo!!! Cheguei aqui com tanta história já vivida e ainda tantos planos e sonhos e inspirações… Dizem que a vida começa aos 40. Se for isso mesmo, UAU!!! Tô no lucro. E tô pronta!! Muito grata por tudo que eu sou e por tudo de lindo que essa vida já me deu, principalmente pelas pessoas que fazem parte dela. E muito, muito grata pelo mar de amor que eu recebi ontem. Tô feliz!!!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy recebe homenagem do marido, Lucas Lima

No dia do aniversário de 40 anos de Sandy, o músico e cantor Lucas Lima fez uma homenagem especial para a esposa e declarou o seu amor.

"A primeira madrugada conversando sem parar com essa guria foi há VINTE E QUATRO ANOS, no niver de 16. Ainda só amigos, nem tinha interesse. Da parte dela, no caso… Foi ali que eu comecei a me encantar e muito do que tinha de encantador lá atrás permanece até hoje. Fora 24 anos de inteligência, sabedoria, gentileza, força e doçura que ela cultivou e cultiva diariamente", começou ele.

E completou: "Dona Sandy é uma BAITA duma guria. Tudo que eu tenho de mais legal ou ela me ensinou ou me inspirou a ser e buscar. E agora eu vou pegar uma quarentona. E isso é muito tri. Eeeee ainda se presta pra recriar ceninha de White Lotus no meio da viagem… é pra casar, memo! Te amo, guriazinha. Feliz 40! 'Pode mergulhar, a água tá uma delícia!'".