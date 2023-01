Com biquíni cavado, Ana Furtado surpreende ao surgir de pé em balanço: “Frio na barriga!”

Esposa de Boninho, Ana Furtado deu um show de jovialidade ao surgir se divertindo

Bem aventureira! A apresentadora Ana Furtado, chamou a atenção dos seus milhões de seguidores com novos cliques em sua rede social. Nesta terça-feira, 03, a loira resolveu dividir com os fãs alguns registros de sua viagem.

É que a loira de 49 anos, está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro curtindo as merecidas férias com a família, após um longo período de trabalho. Com um biquíni no estilo hot-pants, a musa surgiu poderosa e deixou os fãs surpreendidos com toda a sua coragem ao posar de pé em um balanço.

“Quem também não sabe se comportar no balanço, levanta a mão! O objetivo não é dar frio na barriga, gente?Quem também não sabe se comportar no balanço, levanta a mão! O objetivo não é dar frio na barriga, gente?", escreveu a artista na legenda da publicação.

Em resposta, os seguidores logo exaltaram a beleza da artista: “Que linda! Que corpão", disse um fã. "Segura ela aí Boninho", brincou outro. "Linda de viver!!!! Amei o biquíni”, destacou uma terceira.

Ainda recentemente, a esposa de Boninho (61) deixou os seguidores babando, após surgir pegando pesado no treino e exibir os resultados da rotina fitness, nas redes sociais.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA FURTADO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Boninho e Ana Furtado vão de Ferrari ao aniversário de Angélica

O diretor de TV Boninho foi fotografado dirigindo a sua Ferrari vermelha ao lado da esposa, a apresentadora Ana Furtado.

Os dois foram vistos à bordo do carro de luxo na saída do aniversário da apresentadora Angélica, que reuniu seus amigos e familiares em sua mansão para uma festa.