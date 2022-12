Ana Furtado pega pesado no treino e exibe barriga trincada: “Mulherão”

Com roupa colada ao corpo, Ana Furtado pega pesado na academia e deixa seguidores babando ao exibir curvas poderosas

A apresentadora Ana Furtado (49) deixou os seguidores babando, após surgir pegando pesado no treino e exibir os resultados da rotina fitness, nas redes sociais.

A esposa de Boninho (61) compartilhou uma sequência de fotos em que aparece usando um top de academia rosa com um short bem colado ao corpo.

Além da barriga zerada, a atriz evidenciou pernas torneadas e cintura fina. Na legenda da publicação, ela refletiu sobre a rotina de treino: “Qual é o melhor momento do treino para vocês?”, quis saber ela.

“Para mim é, sem dúvidas, quando acaba e me sinto pronta e endorfinada!”, divertiu-se, ao contar. “Mas, além desse, meu alongamento ninguém me tira. Alongo antes e depois do treino sempre! Alivia minhas tensões, aumenta minha flexibilidade, ajuda na recuperação… é o que preciso para começar bem o dia e a semana. E assim foi hoje”, disse a musa.

Poderosa, Ana Furtado colecionou elogios de amigos e fãs. “Um mulherão”, escreveu um seguidor nos comentários da publicação.

"Linda demais", elogiou outra, deixando um emoji de coração. “Nossa musa”, disparou um terceiro. “Muita gata”, afirmou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado relembra o câncer: 'Tive uma segunda chance de ser melhor'

Receber o diagnóstico de um câncer de mama é um baque, mas não é o fim. E foi isso que motivou a apresentadora Ana Furtado (48) desde o início do tratamento, em 2018. “O pensamento positivo não me deixava tirar o foco da cura!”, recorda. No mês do outubro rosa, período da campanha de conscientização que tem como principal objetivo alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, a carioca falou à CARAS sobre a batalha que enfrentou e celebrou os quatro anos de remissão. Rumo à cura definitiva, ela também está de olho em novos projetos profissionais após sua saída da TV Globo.