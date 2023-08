Cole Sprouse relembra fim de namoro com colega de elenco em ‘Riverdale’: ‘Ameaças de morte’

Cole Sprouse e a atriz Lili Reinhart se conheceram no set de ‘Riverdale’ e namoraram por quatro anos

O ator Cole Sprouse revelou ter recebido ameaças de morte após terminar seu namoro com a colega de elenco Lili Reinhart. Os dois contracenaram ao longo das sete temporadas da série ‘Riverdale’, exibidas entre 2017 e 2023. Eles começaram a namorar em 2016 - quando a produção começou a ser gravada - até 2020.

O astro de ‘Zack & Cody: Gêmeos em Ação’ lamentou os excessos e o fanatismo de alguns espectadores de ‘Riverdale’ em entrevista à revista Vulture sobre a série, que está em sua última temporada. Perguntado sobre a reação dos fãs com o término do relacionamento em 2020, ele afirmou: “Chegaram muitas coisas na minha casa e nas casas de familiares. Ameaças de morte, coisas repulsivas, completamente criminosas”.

Ele depois lamentou que alguns fãs tenham ficado confusos com a relação entre os personagens e os membros do elenco de Riverdale. Além do namoro dele com Reinhart, a brasileira Camila Mendes namorou entre 2018 e 2019 com Charles Melton.

“Acho que é porque nós quatro tivemos relacionamentos com colegas”, refletiu Sprouse sobre os incômodos do público. “[As ameaças] São uma consequência de um amor incrível? Ou é assim que o fanatismo funciona? Talvez o nosso público tenha se confundido, é difícil separar as coisas quando a vida segue o seu caminho”.

Em outra entrevista antiga, o ator reconheceu que a separação dele e de Reinhart foi "muito difícil para nós dois", principalmente porque eles tiveram que continuar trabalhando juntos: "Eu sei que nós dois causamos muitos danos um ao outro", ele admitiu no podcast Call Her Daddy. "Somos bons amigos agora, o que é incrível. Trabalhamos muito bem juntos agora".

Todos os ex-casais de Riverdale estão agora em novos relacionamentos: Reinhart está namorando Jack Martin, enquanto Sprouse está vivendo um relacionamento com Ari Fournier; Mendes está em um relacionamento com Rudy Mancuso, e uma fonte disse à PEOPLE que Melton está conhecendo melhor Chloe Bennet.