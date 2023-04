Claudia Raia se derrete ao surgir agarradinha com Enzo Celulari e Sophia: "Amores da minha vida"

A atriz Claudia Raia encantou os fãs ao postar algumas fotos ao lado dos filhos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia

Claudia Raia(56) usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques ao lado dos filhos, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari (65).

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta quarta-feira, 5, a atriz, que também é mãe de Luca (1 mês), de seu casamento com Jarbas Homem de Mello (5), surgiu estilosa ao apostar em um biquíni, uma saída de praia verde e óculos escuros.

O primogênito de Raia apostou em uma camiseta preta, uma bermuda estampada, óculos escuros e um bucket. Já Sophia usou um conjunto: uma calça e um cropped com listras coloridas.

Ao dividir os cliques aproveitando o dia ao lado dos filhos mais velhos, a artista se declarou. "Amores da minha vida", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores de Claudia elogiaram o trio. "Lindos", disse uma internauta. "São belíssimos seus filhos!", escreveu outra. "Família linda demais", falou uma fã. "É muita beleza reunida", comentou mais uma.

Confira as fotos de Claudia Raia com Enzo e Sophia:

Claudia Raia mostra o filho dormindo

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao compartilhar um novo vídeo com seu filho caçula, Luca. No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente com o filho no colo, enquanto o balança para o fazer dormir. "Hora da naninha com a mamãe", se derreteu a artista na legenda da publicação.

