Cintia Dicker manda recado após indiretas de Luana Piovani: ‘Ex é no passado’

Cintia Dicker compartilha mensagens enigmáticas sobre críticas em meio às supostas alfinetadas de Luana Piovani em relação a Pedro Scooby

Na última quarta-feira, 20, a Luana Piovani voltou a protagonizar uma polêmica ao publicar supostas indiretas para seu ex-marido, Pedro Scooby. Mas parece que a atual esposa do surfista, a modelo Cintia Dicker, não gostou dos comentários e devolveu as alfinetadas com alguns recados enigmáticos em suas redes sociais.

Para quem não acompanhou, Luana publicou um desabafo dando a entender que alguém estaria querendo pegar seu dinheiro e os seguidores apontaram o ex-marido da apresentadora como destinatário. Na sequência, ela compartilhou uma mensagem criticando alguém que presenteou sua mãe com um carro: “Valia a pena checar se a carta de motorista tá válida”, a atriz disparou.

Acontece que Scooby tinha acabado de compartilhar em seu perfil que surpreendeu sua mãe com um veículo novinho de presente. Após as declarações polêmicas da loira, Cintia também usou suas redes para deixar uma mensagem sem citar nomes: “Tem gente que critica tudo que você vive, mas se tiver a oportunidade vive tudo igualzinho a você e no seu lugar ainda”, a ruiva compartilhou.

Cintia Dicker compartilha frases enigmáticas após indiretas de Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Em seguida, a modelo parabenizou seu marido pela conquista ao compartilhar um vídeo do momento em que o surfista entrega o novo carrão para sua mãe: “Que lindo!!! Você merece muito, Gracinda Mota! Parabéns, Pedro Scooby! Amor, amor e mais amor”, Cintia fez questão de exaltar a atitude do marido publicamente e elogiar sua sogra.

Cintia Dicker parabeniza o marido após indiretas de Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Para finalizar a sequência de supostas indiretas, a ruiva também compartilhou uma lista de conselhos "para que você não se magoe em 2024", incluindo um recado um tanto quanto suspeito: “Lugar do ex é no passado”, diz um dos itens da listinha, que também conta com mensagens sobre se afastar de pessoas invejosas e não ligar para opinião alheia.

Cintia Dicker compartilha frases enigmáticas após indiretas de Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que no passado, a mãe da pequena Aurora, que é fruto do casamento com o surfista, já negou supostas indiretas para a ex-mulher de seu marido: "Eu posto frases e toda vez que eu posto frases, as pessoas já colocam essa frase para alguém. Gente, eu chamo de lynda, com Y, as minhas amigas, tá?”, revelou.

“E eu acho que muita gente também não conhece esse meu lado brincalhão, de fazer piada. Mas assim, se a carapuça servir, vocês começam a debater e criar uma história, uma novela na cabeça de vocês que, gente, não, né?”, a modelo desmentiu os comentários do passado e levantou que as supostas indiretas são apenas ‘coincidências’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

O que Luana Piovani teria dito sobre Pedro Scooby?

Luana Piovani voltou a protagonizar uma polêmica ao postar novas indiretas para seu ex-marido, Pedro Scooby, com quem tem três filhos, Dom, Liz e Bem. Além de criticar um ‘alecrim dourado’ que estaria querendo seu dinheiro, ela compartilhou uma mensagem detonando alguém que teria comprado um carro para mãe; confira as novas indiretas da apresentadora.