Pedro Scooby se emociona ao presentear a mãe com carrão: “Ralou tanto”

Pedro Scooby comprou um carrão zero para presentear a mãe e se emocionou ao relembrar as dificuldades financeiras de seu passado

Nesta quarta-feira, 20, o surfista Pedro Scooby preparou uma surpresa emocionante para sua mãe, Gracinda Mota. O ex-participante do 'Big Brother Brasil' presenteou-a com um carro zero quilômetro. Em suas redes sociais, o surfista se emocionou ao recordar as dificuldades financeiras do passado e o apoio que recebeu dela.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Pedro compartilhou um vídeo da surpresa. Antes de entregar o tão sonhado veículo, ele reservou um momento para explicar o real significado por trás do presente: "O dia foi corrido hoje, mas queria dividir uma coisa que aconteceu e foi muito especial: dei um carro para a minha mãe, de presente”, iniciou.

“Fiz essa surpresa para ela. Sei lá, muito mais do que a conquista de poder dar um carro para ela, é que vendo a felicidade no rosto dela, vem uma memória de várias coisas que a gente passou junto na nossa vida”, disse o atleta, que relembrou a falta de recursos para custear o transporte até seus treinos, antes de se tornar um surfista profissional.

"Saber que vários momentos, até quando eu ia treinar e precisava da passagem do ônibus ou de kombi, várias vezes ela não tinha esse dinheiro para me dar, então várias vezes deixei de treinar porque não tinha o dinheiro da passagem, e com passar do tempo eu consegui conquistar tudo isso”, ele celebrou a realização de um sonho.

“Poder ver a felicidade dela, poder não só proporcionar o carro, mas poder proporcionar uma vida mais confortável para ela, para ela viajar, ficar tranquila. Ela que ralou tanto, correu tanto atrás. Então, é isso, amo muito minha mãe, e foi muito bom ver a felicidade no rosto dela hoje", finalizou Pedro, que compartilhou o vídeo emocionante da surpresa.

Pedro Scooby se emociona ao presentear a mãe com carrão - Reprodução/Instagram

Na porta de casa, Gracinda se deparou com um carrão preto decorado com um grande laço vermelho. O surfista apareceu segurando sua filha, a pequena Aurora, nos braços, para entregar o presente. Em um momento emocionante, a mãe do atleta abraçou o filho e a netinha diversas vezes, visivelmente tocada pela surpresa.

Vale lembrar que a menina, que está prestes a completar seu primeiro ano de vida, é fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker. Além da caçula, Pedro também é pai de outras três crianças, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, que são frutos de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani, de quem se separou em 2019 após oito anos de relacionamento.

