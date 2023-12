Luana Piovani alfineta após Pedro Scooby comprar carrão para mãe: ‘Não tem’

Pedro Scooby se emocionou ao presentear sua mãe com carro zero, mas Luana Piovani não se comoveu e mandou suposta indireta ao ex-marido; entenda

Nesta quarta-feira, 20, a atriz e apresentadora Luana Piovani voltou a protagonizar uma polêmica ao postar novas indiretas para seu ex-marido, Pedro Scooby. A controvérsia surge após o surfista presentear sua mãe com um carro zero quilômetro. Através de novos comentários, Piovani teria questionado as intenções e até a habilitação do surfista.

Tudo começou quando o atleta usou suas redes sociais para compartilhar detalhes da surpresa que preparou para sua Gracinda Mota. Scooby se emocionou ao recordar as dificuldades financeiras em seu passado e ao entregar o carro novinho na porta de sua mãe, que ficou emocionada e vibrou com o presente do surfista profissional.

Mas parece que a atriz não achou o gesto assim tão comovente. Em seu perfil oficial no Instagram, Luana compartilhou uma mensagem que recebeu de uma seguidora supostamente falando sobre o presente: “Toma dinheiro seu, mas acabou de dar um **** e faz aquela ceninha de 'Graças a Deus eu pude dar um *****”', a artista escondeu algumas palavras com emojis.

“Como se fosse um pobre coitado. Eu odeio gente carreirista que só sobe na vida de montar nas costas de alguém. A conta dele vai vir alta, amiga. Pegue sua pipoca e sente na frente do telão. Vamos assistir a queda, a gente avisou”, a seguidora finalizou com os nomes ocultos pela artista, que não revelou se concorda com a mensagem, mas aproveitou para deixar um recado.

Na legenda da imagem, Luana alfinetou seu ex-marido com uma declaração certeira: “Valia a pena checar se a carta de motorista tá válida, porque regra ali não tem vez ”, a loira detonou. Vale mencionar que essa não foi a única indireta que ela compartilhou. Mais cedo, a atriz deu a entender que alguém estaria querendo pegar seu dinheiro.

Luana Piovani compartilha nova indireta em suas redes sociais - Reprodução/Instagram

"Alecrim dourado não tem caráter! Finge de ovelha, mas é mais um homem escroto que não preza por quem cuida dos seus filhos! Querendo me tomar dinheiro? Não bastaram 8 anos de contas pagas? Dentista, comida, viagens, pediatra, 8 funcionárias? Vou rir quando a conta chegar", escreveu sem dar mais informações do que estaria acontecendo.

É importante ressaltar que Luana e Pedro são pais de três crianças. O casal, que colocou um ponto final no relacionamento após oito anos de casamento em março de 2019, tem como fruto dessa união o primogênito Dom, com 10 anos de idade, e os gêmeos Bem e Liz, que nasceram três anos depois e estão com sete anos.

Pedro Scooby e Luana Piovani protagonizaram briga judicial:

No início de 2023, Pedro Scooby processou Luana Piovani por cobrar publicamente a pensão de seus três herdeiros em suas redes sociais. Desde então, eles iniciaram um embate na justiça, que só chegou ao fim em agosto deste ano através de uma mediação judicial para chegarem a um acordo sobre a criação dos pequenos.

A atriz contou que foram necessárias mais de 10 sessões para que a paz fosse selada: “Ela viu que o tempo todo tinha uma imensa vontade de se acertar e um grande respeito um pelo outro. Achei que ia ser super fácil, chegar na segunda sessão e ia dar tudo certo. Ledo engano, tivemos momentos difíceis, ela teve que intervir várias vezes”, disse; relembre a batalha entre Pedro Scooby e Luana Piovani.