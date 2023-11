Indireta?! Cintia Dicker explica frase enigmática nas redes sociais

Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker compartilha frase sobre karma e explica o post após ser alvo de rumores

A modelo Cintia Dicker se pronunciou nas redes sociais após compartilhar um texto enigmático nos stories do Instagram. Assim que o texto sobre karma surgiu nas redes sociais dela, os internautas cogitaram a possibilidade de ser uma indireta para Luana Piovani, que é a ex-mulher do seu atual marido, o surfista Pedro Scooby. Porém, ela negou que tenha sido uma indireta para alguém.

"Eu posto frases e toda vez que eu posto frases, as pessoas já colocam essa frase para alguém. Gente, eu chamo de lynda, com Y, as minhas amigas, tá? E eu acho que muita gente também não conhece esse meu lado brincalhão, de fazer piada. Mas assim, se a carapuça servir, vocês começam a debater e criar uma história, uma novela na cabeça de vocês que, gente, não, né?", disse ela.

E completou: "E quando eu estava grávida da Aurora, que ela foi diagnosticada com gastrosquise, eu fazia consultas com a Cris, cirurgias psíquicas. Essas cirurgias eram para quebrar alguns [carmas]. E eu estava conversando com as minhas amigas hoje sobre isso, as minhas amigas, as lyndas. É isso, gente. Acho que muita gente não me conhece ainda. Quando eu tiver alguma coisa para falar para alguém, vocês podem ter certeza que serei direta e reta. Boa noite".

O batizado da filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby

O casal Cintia Dicker e Pedro Scooby publicaram um álbum com as fotos do batizado de Aurora, filha do casal. Ela foi batizada aos pés do Cristo Redentor. O casal compartilhou detalhes da decoração e do bom gosto da cerimônia.

"O álbum mais lindo da minha vida. Batizado da bbzuca", contou ela que posou para o fotógrafo Reginaldo Teixeira. Nas fotos também aparecem os padrinhos da pequena. O casal escolheu amigos muito conhecidos pela classe artística.

Os dois elegeram a promoter Carol Sampaio e o coach Fabio Purcino com padrinhos da pequena que veio ao mundo após uma grande batalha contra um problema de saúde. Saudável e sorridente, ela também foi paparicada pelos fãs.

Eles deixaram muitas mensagens para a pequena. "Bem vinda ao mundo Cristão, Aurora!

Que a Virgem Santíssima te guarde sempre debaixo de seu manto", comentou um. "Celebrar a vida da Aurora é sempre uma benção. Que ela tenha uma vida linda, próspera, iluminada e muito", escreveu outro.