Chrigor, ex-Exaltasamba, recebe alta hospitalar após ser internado às pressas

O cantor Chrigor, ex-vocalista do grupo Exaltasamba, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 14, após sofrer uma convulsão

O cantor Chrigor, ex-vocalista do grupo Exaltasamba, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 14. Ele estava internado desde o último dia 7, após ser levado às pressas a um hospital depois de sofrer uma convulsão.

A notícia da alta médica foi divulgada no perfil oficial do artista. "Estou de alta, meus amores. Já estou em casa. Fiz check-up e está tudo bem, graças a Deus! Agradeço todas as mensagens de carinho. Beijos e abraços", dizia a mensagem.

Nos comentários, os seguidores celebraram a notícia. "É isso! Deus no comando sempre", disse um seguidor. "Que notícia boa! Deus te abençoe sempre", escreveu outro. "Muita saúde! Vida longa! Se cuide sempre!!", falou um fã.

A internação de Chrigor foi comunicada por sua equipe. Eles informaram nas redes sociais que o artista sofreu uma convulsão e foi diagnosticado com entupimento em uma das veias. "O Chrigor teve um mal estar, mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução, provavelmente a alta será essa semana. Muito grato pelas mensagens de carinho. Daqui a pouco estaremos juntos. Deus abençoe, ótima semana", informaram.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chrigor Lisboa (@chrigoroficial)

Leia também:Saiba como anda a recuperação de Faustão após transplante de rim

Claudia Alencar segue sem previsão de alta

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, segue internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa informou que a artista não tem previsão de alta. "Claudia Alencar, vem, através de sua assessoria, apresentar NOTA DE ESCLARECIMENTO aos fãs e a imprensa. A atriz vem tendo melhoras significativas no processo de recuperação da sua enfermidade que, segundo os médicos, se trata de uma síndrome miofascial pós-infecção sistêmica, onde inclusive a coluna vertebral foi afetada com componente nevrálgico", diz um trecho da nota.