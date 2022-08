Chay Suede e Laura Neiva posam para fotos poderosas e impressionam os fãs

O casal Chay Suede e Laura Neiva deixou os fãs babando com fotos estilosas e poderosas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 15h45

Chay Suede (30) e Laura Neiva (28) impressionaram os fãs com novas fotos de cair o queixo. Esbanjando estilo, o casal posou juntinho e ostentaram beleza.

No banheiro, os pombinhos elegeram looks all-black de couro e veludo, e deixaram a sintonia evidente com olhares apaixonados.

Nas imagens, o ator de Travessia recebeu o carinho da esposa, com quem tem dois filhos, Maria (2) e José.

Recentemente, Chay Suede chamou a atenção dos seus seguidores ao mostrar o look combinando com a esposa e a filha. Em uma sequência de registros, o ator posou com Laura Neiva e Maria usando jaquetas de couro iguais.

JADE PICON SURGE COM CHAY SUEDE E LUCY ALVES EM PREPARAÇÃO PARA TRAVESSIA

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (20) está totalmente dedicada à preparação para atuar na próxima novela das 21h da Globo, chamada Travessia, que é escrita por Gloria Perez (73). A Globo exibiu um vídeo de uma aula de preparação do elenco com Jade, Chay Suede (30) e Lucy Alves (36).

