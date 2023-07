Cesar Soares, do The Voice Brasil, desvenda paixão pela música e promete novo single: 'Caminho de volta'

Semifinalista do The Voice Brasil de 2022, Cesar Soares desvendou sua paixão pela música e prometeu lançamentos

Cesar Soares marcou a edição de 2022 do The Voice Brasil ao se tornar um dos semifinalistas da competição musical. Em entrevista à Contigo!, o cantor falou sobre seus próximos lançamentos, prometeu novo single e ainda desvendou sua trajetória na paixão pela música: "Caminho de volta".

"A arte sempre esteve comigo na minha vida. Estudei em uma escola experimental, construtivista, então sempre tive aulas muito diferentes. Tinha aula de agrícola, de educação pela arte, pela cozinha, pelo teatro. Então, desde novo, tive contato com a arte, sempre me fascinou muito", compartilhou o semifinalista do The Voice Brasil de 2022 sobre o início de sua paixão pela música.

"Comecei a fazer um curso técnico de ator com 18 anos e, quando fui me formar, voltei a ter contato com a música. A gente tinha aula de música e as pessoas falavam: 'Cara, você é muito afinado, tem que cantar'. Estava em uma época que a gente via, aqui no Rio, um boom dos musicais, então comecei a estudar canto para isso. Esse foi o meu caminho de volta para a música depois da minha infância", complementou Cesar Soares .

Após participar do The Voice Brasil e lançar a canção Te Quero, o cantor ainda prometeu novidades para a carreira musical: "Acho que 'Te Quero', talvez, seja um desejo meu de viver o descontrole de uma paixão avassaladora por uma noite. É um lançamento da minha carreira, porque ainda não tenho nenhuma música em streaming, não tenho um clipe, então ela é a porta se abrindo, é o início do meu trabalho. Ainda esse ano pretendo lançar, pelo menos, um single, talvez dois. O EP ainda está em processo, [não sei] se eu lanço esse ano ou ano que vem".