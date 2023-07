Ricky Martin traiu o marido? Estrela pop tem sido alvo de boato

Cantor Ricky Martin viveu relacionamento de seis anos com o artista plástico Jwan Yousef

O fim do casamento entre Ricky Martin (51) e Jwan Yousef (38) acaba de ganhar um novo capítulo após surgir um boato sobre o motivo por trás do término. Isso porque acredita-se que o cantor teria traído o marido com o astro do pornô gay Max Barz.

Apesar de nada ter sido confirmado pelos envolvidos, a imprensa internacional tem feito especulações sobre o fim do casamento do porto-riquenho. Segundo o programa Chisme No Like, ele teria vivido um affair com Barz.

Na última semana, Ricky pegou os fãs de surpresa ao fazer um pronunciamento referente ao fim do seu relacionamento com Yousef, que durou cerca de seis anos. Juntos, os dois se tornaram pais de Lucia (4) e Renn (3).

Conforme informações da revista People, o ex-casal tem tentado entrar em acordo para uma guarda compartilhada dos filhos. Em meio ao término, eles estariam interessados e comprometidos com a educação conjunta das crianças.

Vale destacar que, com o divórcio, a estrela pop latina terá que abrir parte de sua fortuna para o ex, já que os dois assinaram um acordo pré-nupcial. O documento aponta o direito de Yousef ficar com as obras de arte que os dois adquiriram durante o casamento. Acredita-se que ele poderá ficar com cerca de 5 milhões de dólares.

"Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos. E honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos", postou o antigo casal no Instagram.

"Nosso maior desejo, agora, é continuar tendo uma dinâmica familiar saudável e uma relação centrada na paz e na amizade para dar continuidade à criação conjunta de nossos filhos, preservando o respeito e o amor que temos um pelo outro", completaram.

OUTRA SUPOSTA TRAIÇÃO

Essa não é a primeira vez que o artista sofre com boatos envolvendo sua intimidade. No ano passado, o cantor foi alvo de uma acusação de assédio envolvendo o próprio sobrinho, Dennis Yadiel Sanchez. Ele alegou que viveu um affair com o tio durante sete meses e quando decidiu terminar, foi assediado.

Apesar do burburinho que causou, meses depois o caso foi arquivado após o rapaz revelar que as acusações eram falsas. No entanto, o cantor decidiu continuar com a batalha judicial e acusou Sanchez de tentar "assassinar sua reputação e integridade".