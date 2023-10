Causa da morte de fisiculturista de 29 anos vem à tona

Viúva do fisiculturista Christian Figueiredo revela qual foi a causa da morte dele

A morte do fisiculturista Christian Figueiredo comoveu nesta semana. Ele faleceu na segunda-feira, 16, aos 29 anos de idade. Agora, a viúva dele, Vivi Torres, revelou qual foi a causa da morte.

Ela contou que ele teve complicações em uma cirurgia para remover nódulos, que poderiam se tornar tumores. Em entrevista à Quem, ela revelou que ele sofreu hemorragia e parada cardíaca durante a cirurgia, o que o levou à óbito. “Infelizmente foi uma fatalidade”, disse ela.

Na última terça-feira, 18, Vivi Torres relembrou imagens do amado em um post nas redes sociais e desabafou sobre a dor do luto. “Obrigada por essa lembrança. Confesso que ainda não estou conseguindo assistir e ver fotos, mas com o tempo sei que isso vai mudando. Reposto tudo que recebo, mas não fixar o olhar no meu amor está muito difícil ainda”, afirmou ela.

Christian Figueiredo faleceu na segunda-feira, 16, e o enterro aconteceu na terça-feira, 17. Ele era conhecido por ser fisiculturista na categoria Open Bodybuilding do time Darkness. Em seu perfil oficial no Instagram, onde contava com mais de 100 mil seguidores, o atleta compartilhava detalhes de sua intensa rotina de treinos, alimentação e suplementação, além de suas conquistas em disputas nacionais e internacionais.

Em julho deste ano, inclusive, o atleta usou as redes sociais para celebrar uma grande conquista em sua vida profissional. É que Christian se tornou campeão da Musclecontest Brazil 2023, um dos principais campeonatos nacionais de fisiculturismo, e por isso, ganhou o cartão para integrar a Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness.

View this post on Instagram A post shared by Vivi Torres (@vivianetorresoficial)

Morte de filho de jogador de futebol brasileiro

O time de futebol Antalyaspor, da Turquia, comoveu ao fazer uma homenagem comovente para Davi, que era o filho do jogador de futebol brasileiro Naldo. O menino faleceu nesta semana aos 3 anos de idade após ficar um mês internado por causa de um acidente de carro. Nas redes sociais, o time mostrou quando os outros jogadores homenagearam a criança.

No post, eles exibiram um vídeo de quando colocaram uma foto de Davi e do pai, Naldo, no campo de futebol e os outros jogadores e equipe técnica colocaram flores para lamentar a morte do menino. A homenagem foi feita antes do treino deles no início da semana.

“Não vamos esquecer de você, Davi”, informaram na legenda.