Casamento de Fabio Porchat e Nataly Mega chega ao fim, diz colunista

Após cinco anos de união, o casamento de Fabio Porchat (39) e Nataly Mega (35) chegou ao fim. Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, o término aconteceu de maneira tranquila e sem grandes escândalos.

Em outubro do ano passado, os dois chegaram a realizar uma festa luxuosa, com a presença de diversos famosos, para comemorar mais um ano de casados, contudo, no fim de 2022, eles decidiram que era melhor cada um seguir o seu caminho.

Ainda segundo a publicação, o término aconteceu porque eles tinham objetivos diferentes, já que Nataly queria ter filhos e Porchat não. Devido a essa situação, eles acabaram se afastando gradativamente. Os dois, inclusive, estavam em crise desde o começo de dezembro, e o humorista estava fazendo terapia para absorver a ideia de se tornar pai, mas acabou não dando certo.

O apresentador está viajando sozinho pela Europa, já a produtora de cinema está trabalhando no Brasil. A última publicação feita por Nataly ao lado de Porchat no Instagram foi justamente a comemoração de cinco anos de casados.

