Casamento de bilionário em Noronha deve contar com show de banda internacional famosa; saiba qual

O bilionário brasileiro Henrique Dubugras (27) deu o que falar na web com os preparativos para o seu casamento com Laura Fiúza em Fernando de Noronha. Com o ponto turístico Forte dos Remédios fechado por dez dias para a cerimônia que acontece no próximo sábado, 7, o evento também deve contar com show de banda internacional famosa; saiba qual.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, o casamento de Henrique Dubugras e Laura Fiúza vai contar com atrações para rechear a festa de celebração da união do casal. No próximo sábado, 7, o evento deve contar com shows do DJ Alok (32) e da banda norte-americana Maroon 5, que esteve no Brasil em setembro para se apresentar em festival de música.

Com 600 convidados, o casamento também pode contar com a presença do bilionário Bill Gates (67), que seria amigo de Henrique Dubugras. Com estimativa de gastos de mais de R$ 10 milhões, o casal fechou as pousadas mais luxuosas de Fernando de Noronha para receber amigos e familiares, que devem chegar de voos fretados e helicópteros.

