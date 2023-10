Além de brasileiro bilionário, veja famosos que também se casaram em Noronha

Destino querido dos famosos, Fernando de Noronha já foi palco para cerimônias românticas de celebridades

O bilionário brasileiro Henrique Dubugras (26) se tornou assunto ao revelar que celebrará seu casamento no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. No entanto, esta não é a primeira vez que um casamento na ilha paradisíaca se torna assunto. Veja celebridades que também se casaram no destino.

Thaila Ayala e Paulinho Vilhena entram na lista. Os dois se casaram em Noronha no ano de 2011 e, na época, compartilharam algumas fotos da cerimônia e dos looks —a atriz escolheu um vestido que valia R$ 15 mil. O casamento chegou ao fim dois anos depois e hoje, Thaila é casada com Renato Góes e o ator com Maria Luiza Silveira.

Em 2015, Deborah Secco e Hugo Moura decidiram oficializar a união no arquipélago, em uma cerimônia informal. Na época, a artista contou, em entrevista à Contigo!, que eles fizeram os juramentos dentro de uma igrejinha. Os dois estão juntos até hoje e são pais de Maria Flor Secco, que nasceu no mesmo ano do casamento.

Leia também:Quem é o bilionário que vai se casar em Noronha? Jovem é um dos brasileiros mais ricos do mundo

Alguns anos depois, em 2019, Malvino Salvador e Kyra Gracie também se casaram em Noronha. Juntos desde 2013, eles decidiram fazer a cerimônia para amigos e familiares. Na ocasião, Ayra e Kyara, frutos da união do casal, e Sophia, de um relacionamento antigo do ator, foram as daminhas de honra.

SAIBA MAIS DETALHES DO CASAMENTO DE BILIONÁRIO EM NORONHA:

Apesar dos casamentos das celebridades terem sido mais intimistas, o bilionário brasileiro escolheu fazer uma cerimônia bastante luxuosa. Estima-se um orçamento de R$ 10 milhões para os dias em que ele decidiu fechar pontos turísticos do arquipélago.

Além da grande quantia em dinheiro para o casamento, ele também contará com shows da banda Maroon 5 e Alok no evento. Sua lista de convidados ainda contará com grandes nomes como o empresário Bill Gates, fundador da Microsoft.