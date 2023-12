Casa de Manoel Soares é invadida em tentativa de assalto

O apresentador Manoel Soares se pronuncia sobre invasão em sua casa: ‘Agiu em legítima defesa para proteger seus familiares’

O apresentador Manoel Soares levou um susto ao ter a sua casa invadida por um assaltante na noite de segunda-feira, 18. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, o comunicador manteve a calma na hora do assalto, mas reagiu quando seu filho foi feito de refém. Ele teve uma briga corporal com o ladrão e o imobilizou até a chegada da polícia.

Em contato com o programa, Manoel afirmou: “Foi um momento de pânico, mas a graças a Deus eu tive controle emocional para contornar a situação”.

Logo depois, a equipe dele emitiu um comunicado sobre o ocorrido. “A assessoria de imprensa de Manoel Soares comunica que tanto o apresentador quanto sua família encontram-se em segurança e bem. Na noite de segunda-feira, dia 18, foram alvo de uma tentativa de assalto em sua residência, felizmente, o assaltante foi detido. Manoel ressalta que não incentiva reações a assaltos e, que diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger seus familiares. Ele espera que o assaltante responda de acordo com a lei. Agradecemos a todos pela preocupação”, informou.

View this post on Instagram A post shared by Manoel Soares (@manoelsoares)

Manoel Soares falou sobre a saída da Globo

O apresentador Manoel Soares participou do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão, em julho de 2023 e falou sobre a nova fase de sua vida após ter sido demitido da Globo. Durante a entrevista, ele foi questionado se voltaria a trabalhar com a apresentadora Patricia Poeta, que foi colega dele na época do Encontro, e respondeu que não descarta essa possibilidade.

"A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. Quando nós entramos [no rio], aquela água já passou, nossa pele já mudou. Eu obviamente não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está aberto a tudo. Hoje, eu tenho um projeto pessoal de comunicação e que não caminha na mesma direção que a TV Globo", disse ele, que vai lançar o seu próprio projeto de comunicação com a plataforma Bombou, na qual pretende reunir os conteúdos mais interessantes para o público.

Em outro momento da entrevista, Soares contou se vai continuar assistindo ao Encontro após a sua saída e garantiu que não tem mágoas da atração. "Eu quero dizer que algumas pessoas que fazem parte do meu caminho de vida trabalham no Encontro, o padrinho do meu fiho trabalha no Encontro. Eu não posso ter uma relação de ojeriza com o programa. Eu vou continuar prestigiando o trabalho dos meus amigos. Fiquei muito feliz com a Tati Machado e a Valéria Almeida, são meninas maravilhosas. A minha relaçao com o Encontro e com a Globo não é uma relação de mágoa, ódio, até porque isso não faz bem. Se tiver uma matéria relevante no Encontro e a minha equipe se negar a levar para o Bombou, pode ter certeza que a minha eqipe vai ser chamada a atenção por isso", afirmou ele.

Além disso, o apresentador foi questionado se recebeu propostas de outras emissoras após sair da Globo e ele contou que está dedicado aos seus próprios projetos. "Eu tive a alegria de receber a solidariedade de muitas pessoas após o meu desligamento. Algumas dessas pessoas eram ligadas a algumas emissora. Depois de 20 anos, eu tenho a oportunidade de construir a minha forma de me comunicar com as pessoas. Se estiverem dispostas a abraçar, obviamente que eu vou ouvir. Com certeza eu serei muito criterioso no processo de análise de qualquer proposta. É super importante que a gente crie estímulos para que a sociedade seja melhor. Eu sempre vou ouvir todo mundo", afirmou.

Por fim, Manoel Soares contou como está se sentindo em sua nova fase na vida. "Estou muito feliz, muito tranquilo, estou leve. E a oportunidade de construir coisas que estavam guardadas no coração. Isso é a melhor coisa que posso fazer na vida", declarou.