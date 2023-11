Casa da mãe de Eduardo Costa é assaltada, diz colunista

Mãe e irmão de Eduardo Costa estavam em casa quando criminosos invadiram o local para roubar itens de valor. Todos estão bem

A família do cantor sertanejo Eduardo Costa levou um susto no início desta semana. De acordo com o colunista Leo Dias, a casa da mãe dele, Maria Raimunda da Costa, foi invadida por ladrões na manhã desta segunda-feira, 27.

O jornalista contou que os criminosos levaram um carro, uma moto e itens de valor da propriedade. A casa fica em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Maria Raimunda e um dos filhos, Weliton Costa, estavam na propriedade na hora do assalto, mas não viram a ação pois estavam na parte dos fundos. Por enquanto, a família não se pronunciou sobre o ocorrido.

Recentemente, a mãe de Eduardo Costa relembrou uma foto com a família. Ela compartilhou uma foto com os três filhos, Eduardo, Weliton e Sara, e o neto Vitor, e escreveu sobre quando se sentiu abandonada pela família quando mais precisou.

Em um texto curto na legenda, ela contou que já chegou a passar fome sem ter o apoio da família. “Esta é minha família, conquistada a duras penas. Nenhum parente ajudou, deixou passar fome, mas hoje muitos querem se achegar e até lembrar que é parente”, alfinetou.

Mãe de Eduardo Costa rebateu críticas para sua aparência

Há pouco tempo, a mãe do cantor sertanejo Eduardo Costa, a dona de casa Maria Costa, negou que passou por procedimentos estéticos. Após aparecer bem diferente nas redes sociais, ela virou assunto e foi inclusive vítima de ataques.

Aos 64 anos, ela esclareceu que não fez harmonização facial. A mãe do sertanejo disse que tem um visual "rústico" e que as pessoas estranham porque ela tem uma sobrancelha bem marcada.

"Não fiz nenhuma cirurgia plástica e nem harmonização facial. Ainda. Quero muito fazer. Mas estou bem demais coma minha vida. As pessoas não gostam das minhas sobrancelhas grossas. Sou uma mulher mais rústica e não combinaria ter uma sobrancelha mais fina", contou ela ao 'Extra'.

Segundo Maria Costa, alguns ângulos também não a favorecem. "As pessoas pegam ângulos meus em posições inadequadas e vão falando besteira. Mas não fiz nada no rosto", disparou ela ao jornal.