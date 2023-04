Carolina Dieckmann presta linda homenagem para o filho, Davi: ''Desde sempre meu norte''

Atriz Carolina Dieckmann faz declaração no aniversário de 24 anos do primogênito Davi, da relação com o ator Marcos Frota

A atriz Carolina Dieckmann (44) encheu seu feed de amor neste domingo, 16, ao celebrar mais um ano de vida de seu filho mais velho, Davi Frota!

Comemorando o aniversário de 24 anos do primogênito, do relacionamento com o ator Marcos Frota (66), a intérprete de Lumiar em Vai na Fé compartilhou uma sequência de registros antigos do herdeiro.

"Cada pessoa é um universo; cheio de possibilidades, variantes… mutante. Davi nasceu há 24 anos e tirou meu chão, me ensinou a pisar nas estrelas, me deu a bússola pra sempre seguir o coração", iniciou a loira em publicação no Instagram.

"Me mostrou um jeito profundo e novo de olhar o mundo sem um modo certo, mas cada um a seu modo. Ele sempre foi diferente e assim eu fui entendendo que cada indivíduo é em si único e justo aí moram as maravilhas de ser. Davi é desde sempre meu norte, é pra onde eu olho quando me sinto perdida ou quando acho que me achei. Meu professor de maternidade, minha estreia na eternidade, meu bonde, meu sol", continuou a artista.

"Davi há 24 anos me fez nascer de novo e hoje eu comemoro explodindo de alegria por dentro

inundando minha vida de sentido e amor. Feliz aniversário, meu filho. Obrigada por me fazer sua MÃE", finalizou Dieckmann na legenda.

Confira a homenagem de Carolina Dieckmann para Davi Frota:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann cai no choro com surpresa do marido e dos filhos

No domingo, 09, a atriz Carolina Dieckmann participou do Domingão com Huck como jurada do quadro Dança dos Famosos e foi pega de surpresa com uma homenagem de sua família! O apresentador Luciano Huck (51) deixou a artista chocada ao mostrar o depoimento de seu marido, Tiago Worcman, e dos dois filhos, Davi e José (15).

No vídeo em rara aparição, Worcman e os herdeiros de Dieckmann fizeram uma linda declaração para a atriz. "Tô aqui pra dizer que te amo muito, muito difícil na frente de câmera, mas você sabe como é grande o meu amor por você", começou o marido, antes de virar a câmera e exibir José e Davi ao seu lado para a homenagem.

"Te amo muito. Você sabe como e difícil para nós dois falar na frente da câmera. Mas a gente te admira tanto que acaba valendo a pena. A gente te ama muito. Beijos", disse José. "É isso, mamãe. Como você sabe, a gente te tem como exemplo em todos os sentidos, tanto na parte artística quanto maternal, de família, como pessoa", falou Davi.

Em seguida, o herdeiro mais velho continuou: "A gente cresceu sempre vendo você na TV, mesmo a gente não tendo nenhuma afinidade com a câmera. A gente aprende muito, te admira cada vez mais. Sempre mandando muito bem em tudo o que você faz. A gente tem muito orgulho de você".